El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este viernes las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Hungría, que corresponde a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1. La actividad comenzará temprano, ya que a las 8.30 de la mañana (hora de Argentina) será la práctica libre 1. Solo unas horas más tarde, a partir de las 12 del mediodía, será la segunda sesión de entrenamientos en la que los pilotos seguirán poniendo a punto sus monoplazas.

Este será el octavo Gran Premio del año para Colapinto, que está teniendo un 2025 para el olvido y en el que todavía no estuvo ni cerca de sumar puntos. La mejor posición que obtuvo fue en los Grandes Premios de Mónaco y Canadá, donde terminó 13°, mientras que en el GP de Gran Bretaña y en el de Bélgica primero no pudo largar el día de la carrera por problemas en su monoplaza y en el otro finalizó 19°.

Estos flojos resultados del pilarense ponen en duda su continuidad en la categoría, más aún teniendo en cuenta que luego del GP de Hungría habrá cuatro semanas de parón en las que podría ocurrir cualquier cosa. "Desde el principio dije que me falta confianza en el auto, a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. El año pasado no tenía este problema, podía salir y ser rápido enseguida, todo era más directo. Ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad", comentó el pilarense en la previa al Gran Premio de Hungría. De todas maneras, se mostró optimista: "Estamos mejorando un poco, pero sigue estando este tema de no estar maximizando el finde completo. Siento que no estamos acertando en cada sesión; eso es lo que necesitamos mejorar".

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, mientras que su escolta es justamente su compañero de equipo, el británico Lando Norris, quien se encuentra a 16 puntos. Mucho más atrás, a 81 unidades, aparece el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien despejó todas las dudas sobre su futuro en la Fórmula 1 al confirmar que continuará en Red Bull en 2026. "Siempre estuvo bastante claro. Nunca tuve dudas, por eso no salí a hablar antes", aseguró el neerlandés.





El cronograma y horarios del GP de Hungría:

Viernes 1/8

Práctica libre 1 a las 8.30hs

Práctica libre 2 a las 12.00hs

Sábado 2/8

Práctica libre 3 a las 7.30hs

Clasificación a las 11.00hs

Domingo 3/8

Carrera a las 10.00hs