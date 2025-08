La modelo y actriz Julieta Prandi se presentó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana para declarar en el juicio por abuso sexual contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi. Antes de ingresar al recinto, se dirigió a la prensa y expresó: "Viví años de violencia física y psicológica y amenazas de muerte".

La también exconductora televisiva afirmó que se preparó durante meses para este momento, acompañada por su entorno familiar, su abogado Javier Baños y el equipo de Fernando Burlando. "Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota. Voy a buscar justicia. Hice mucho tratamiento psiquiátrico, con medicación", explicó a los medios.

Antes de ingresar a declarar, Prandi ponderó positivamente que "finalmente" se haya elevado a juicio oral, pero criticó que se "tardó muchísimo". "Ahora tengo la fe no solo en los abogados, sino en los jueces que van a escuchar todo lo que tuve que atravesar", apuntó. “Esperé mucho tiempo. Confío en la Justicia y en mis abogados, y en que los jueces van a escuchar la verdad y hacer su trabajo”, ratificó la modelo.

Contardi comenzó a ser juzgado hoy por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí". Prandi es la primera testigo del debate.



El posteo de Fernando Burlando antes del comienzo del juicio.





La modelo no se encuentra con su ex desde el 14 de febrero de 2019, fecha en la que abandonó la casa matrimonial. "Lo primero que pedí es no verlo. Habrá un biombo o estar en una sala contigua. Él está con prisión domiciliaria, pero la perimetral se va a pedir por qué, por supuesto, tengo mis reservas por mi integridad y la de mis hijos", indicó.

"Desde el momento en que denuncié fue una agonía a la burocracia, la lentitud de la Justicia, cosas que te hacían dudar todo el tiempo de si iban a encontrar su camino", cuestionó Prandi, sobre el proceso que atraviesan cientos de mujeres denunciantes de violencia de género en el país.



En el juicio, el Ministerio Público estará representado por el fiscal Christian Fabio, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa. “ Existen elementos de prueba suficientes para demostrar que Contardi sería el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí ”, afirmó el juez de Garantías de Zárate-Campana Luciano Marino.

Tras la presentación del fiscal Fabio, el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Contardi hasta poco antes de la reciente feria judicial , se opuso a la elevación a juicio de la causa y solicitó el sobreseimiento de su asistido. En rigor, Contardi llegó al juicio con la asistencia del defensor oficial Maximiliano Costa, pero este miércoles antes de comenzar la audiencia, se supo que el acusado contrató a los abogados Claudio y Tomás Nitzcamer.

Los abogados del acusado presentaron un pedido de nulidad porque explicaron que su representado quiere un juicio por jurado popular. El fiscal Fabio solicitó que se rechace el pedido de nulidad.

Tras las presentaciones de la defensa del acusado y la palabra del representante del Ministerio Público Fiscal, el tribunal, integrado por los jueces Daniel Rópolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar estableció un cuarto intermedio para deliberar sobre el pedido hecho por los abogados defensores.



La denuncia contra Claudio Contardi

La causa comenzó en 2021, cuando Prandi presentó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer y Familia de la localidad de Martínez contra su expareja, de quien se separó en 2019, por hechos ocurridos entre 2015 y 2018 en la casa en la que convivían entonces, ubicada en un barrio privado de Escobar.

El 13 de abril de 2022, la modelo volvió a declarar y además de ratificar la denuncia, realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja.

El periodo de abusos, según consta en el expediente, abarcó "entre el 28 de julio del año 2015, fecha posterior al nacimiento del hijo menor de ambos --la pareja tuvo dos varones en total-- y el mes de marzo del año 2018, fecha en que se mudan a la localidad de Martínez".

En 2024, Julieta Prandi publicó con la editorial THE ORLANDO BOOKS su libro "Yo tendría que estar muerta", en el que relata los abusos que vivió en manos de su ex pareja. (Imagen: redes sociales)





La falta de precisiones de Prandi respecto a la cantidad de hechos de abuso y a las fechas específicas en que ocurrieron fue uno de los puntos en los que se basó la defensa para intentar hacer caer la causa. Sin embargo, el juez Marino desestimó el planteo al considerar que la falta de precisión es propia del trauma del abuso sexual.

En su denuncia, Prandi aseguró además que meses antes de los abusos, Contardi “comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole manejar”. Incluso la obligó a cambiar su número telefónico.

En su pedido de elevación a juicio, la UFI Nº 4 de Escobar estableció que Contardi "abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la denunciante, ejerciendo amenazas y violencia física sobre ella", mientras la víctima se encontraba "en una relación asimétrica de poder, no pudiendo consentir libremente la acción".

Contardi realizó dos descargos en la causa, donde negó los hechos. "Mi exesposa ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial que se produjo en 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época, ha hecho referencia alguna a este absurdo”, afirmó en uno de ellos.

Para la elevación a juicio fueron centrales las pericias realizadas por una psicóloga de la Asesoría de la Procuración y el testimonio del psiquiatra tratante de Prandi, que presentó un informe revelador. “A lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidos en el tiempo, escribió en la historia clínica de la modelo el psiquiatra que la trató, Rafael Herrera Milano.

“De la observación, escucha y análisis de la evaluación realizada, surgen indicadores compatibles con victimización sexual y violencia familiar”, indicó la psicóloga de la Asesoría de la Procuración que la evaluó. En ese sentido, descartó que existan falsedades en el relato de Prandi. “De la evaluación realizada no surgen indicadores que permitan inferir la presencia de una conformación psíquica con componentes fabulatorios”, finalizó.