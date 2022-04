El presidente Alberto Fernández recordó este sábado a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas, al cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico, a la vez que reafirmó el reclamo argentino "legítimo" de soberanía sobre las islas.



"40 años después, el reconocimiento a nuestros héroes veteranos y caídos y el reclamo legítimo de soberanía sobre las Islas #MalvinasNosUne Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", publicó el presidente en su cuenta de Twitter.



La publicación es acompañada por un video de casi 3 minutos donde se muestran imágenes de la guerra y testimonios de excombatientes.



"Este 2 de abril y cada día reconocemos a nuestros héroes que defendieron nuestra patria y reiteramos nuestro reclamo pacífico y diplomático de soberanía sobre las islas", concluye el video publicado en la cuenta de Twitter del Presidente.

Con el lema ‘Malvinas nos une’, el presidentecambió el ícono de su cuenta oficial de Twitter por el mapa de las islas Malvinas en celeste y blanco, al igual que lo hicieron otros funcionarios nacionales.



Los actos

A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el país entero rendirá homenaje a las veteranas y veteranos, a los caídos y a sus familiares, y ratificará, una vez más, la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur. "Creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón", le remarcó a la BBC el presidente Alberto Fernández, quien encabezará este mediodía un acto en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Si bien el lema oficial del 40° aniversario es "Malvinas nos une", el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner no se cruzarán durante la jornada y participarán de homenajes distintos. CFK encabezará, por su parte, un acto en el Congreso de la Nación a las 16 que contará también con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Los mensajes de dirigentes en sus redes

Dirigentes de todo el arco político expresaron en sus redes sociales diversos mensajes en homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas.

"Rendimos un homenaje muy especial a veteranos, veteranas y caídos que defendieron la patria en el Atlántico Sur. La República Argentina reafirma su legítimo e irrenunciable reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Hoy más que nunca #MalvinasNosUne", publicó el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero afirmó que “lo verdadera e indiscutiblemente nuestro, nos une. Hoy y siempre: las Malvinas son argentinas” y publicó un spot realizado por la Presidencia de la Nación.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana -quien participó anoche de la tradicional vigilia de excombatientes en la ciudad de Río Grande- manifestó: “Las Malvinas son argentinas. A 40 años del conflicto, y en honor a nuestros Caídos y Veteranos, seguimos reclamando por vía pacífica nuestra legítima soberanía sobre las Islas Malvinas”.

"A 40 años de Malvinas, quiero mandarle un fuerte abrazo a los familiares de los caídos, de los que volvieron y no pudieron soportar la presión, y a los que aún nos acompañan y dan testimonio de aquella gesta. Todos ellos son héroes y así debemos honrarlos", publicó por su parte el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, que estuvo anoche en el cenotafio ubicado en la Plaza San Martin en Retiro.

Otro de los que participó de la vigilia en la ciudad fueguina de Río Grande, fue el gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Honor y gloria a nuestros héroes”.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri publicó una imagen satelital de las islas y escribió: "40 años después, nos esperan. Respeto y memoria a los caídos y veteranos. #Malvinas40".

A su turno, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, manifestó que “hoy y todos los días, honramos a quienes pusieron su vida al servicio de la Patria en defensa de la soberanía. Somos los que mantienen viva la memoria. Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas”.

En tanto, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, sostuvo que “a 40 años de aquel 2 de abril de 1982, seguimos reclamando la soberanía argentina en las Islas. Démosles las gracias a los veteranos y a los familiares de los caídos”.

En su cuenta de la red social, el gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró que “una vez más reivindicamos la soberanía nacional sobre las Islas”.

El mandatario santiagueño Gerardo Zamora reivindicó “la actuación heroica de los soldados que dieron su vida por la defensa de la soberanía nacional”.



Finalmente, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, aseguró que “del dolor y de los errores se aprende, y Malvinas nos ha dejado una gran enseñanza: la guerra es la peor de las opciones, pero incluso allí es posible ser coherente y heroico”.