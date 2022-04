Este sábado 2 de abril se realizaron diversos actos conmemorativos del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra al cumplirse 40 años de la gesta de Malvinas. El gobernador Omar Perotti encabezó un reconocimiento en la plaza San Martín de Reconquista. A su vez, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, estuvo en la plaza Soldado Desza. En cada ceremonia hubo espacio para la emoción. Perotti recordó una frase de Diego Maradona a los veteranos de Malvinas y se le quebró la voz.

“Cuando venía hasta aquí me hicieron llegar una frase sin su autor. Más tarde me lo dijeron. Decía alguien que hablaba simple y llano: «Muchachos, el honor y la gloria es de ustedes. Para nosotros, el orgullo». Esa frase la dijo Diego Armando Maradona hablándole a los veteranos”, soltó el mandatario con la voz entrecortada. Ya recompuesto, agregó: “La quiero traer hoy porque sin duda ustedes nos hacen sentir orgullosos. Viva la patria”.

“Hoy no hay ciudad o pueblo donde no haya un monumento, una calle, una estación, un aeropuerto, un centro cultural que no lleve el nombre de Malvinas y eso es un reconocimiento a la lucha que ustedes hicieron queridos combatientes. Muchas gracias por lo que dieron y por lo que siguen dando”, finalizó Perotti.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin participó del homenaje al último combatiente rosarino caído en Malvinas: "Este es un acto bien popular, sin protocolo, que muestra como un bario abraza una causa y como también con el tiempo va sumando figuras como Isidoro o Mabel, que estuvo tantas veces acá y ver cómo se va ganando espacio en la plaza par el homenaje", contó Javkin. Y agregó: "Ojalá toda la ciudad viniera a este acto acá en la plaza porque es de lo más sentido que tenemos y que demuestra como la causa de Malvinas está en el corazón de nuestro pueblo".

"Acá vemos lo que significa perder un hijo en una guerra y cómo fue y es la lucha de nuestros veteranos para que la soberanía se haga también carne", dijo Javkin. "El patrioterismo es una cosa vacía y en estos tiempos hay muchos que abusan de gritar, pensando que gritando van a contagiar la emoción, el enojo y la bronca que tenemos todos", sumó el intendente. "La patria es otra cosa, la patria es cuando con serenidad, como en este acto, se deja claro que esta pelea va a seguir y que las Malvinas las vamos a recuperar”, dijo el intendente.

"La patria es otra cosa, la patria es cuando con serenidad, como en este acto, se deja claro que esta pelea va a seguir y que las Malvinas las vamos a recuperar y que es una enorme deuda, como tantas otras, que tenemos con nuestros veteranos de Malvinas", agregó el intendente, y enfatizó: "Ojalá que así como Malvinas nos une, no sea solo Malvinas lo que nos una creo que si hay algo que necesitamos es que la unión que nos genera Malvinas nos las generen otras causas", cerró Javkin.