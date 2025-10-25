La Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó esta mañana a un hombre en un confuso episodio, mientras se realizaban tareas de prevención por el anegamiento causado por las fuertes lluvias de las últimas horas en la Avenida General Paz, a la altura de Beiró.

Los efectivos policiales actuaron en el contexto de una jornada marcada por un alerta naranja y severas consecuencias climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El procedimiento, que se desarrolló durante las primeras horas de este sábado, se produjo en una de las arterias viales más importantes de la Capital Federal.

Según trascendió, los efectivos arrojaron al suelo al sujeto con el torso desnudo y se lo llevaron en el patrullero, en circunstancias que aún se intentan determinar. Este arresto se enmarca en un panorama de emergencia, donde cayeron más de 100 milímetros de agua en el AMBA, afectando gravemente a la infraestructura urbana.

Las consecuencias de la intensa precipitación se hicieron sentir con particular fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De acuerdo a reportes oficiales, los barrios más afectados de CABA fueron Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra.

Según información suministrada por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), "hay 16 mil familias sin luz en la ciudad de Buenos Aires" durante el amanecer del sábado.



Los barrios que concentraban la mayor cantidad de usuarios afectados por la falta de energía eléctrica eran Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.