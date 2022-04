La primera imagen provocó risas y chistes en redes sociales. Muy pronto, el video comenzó a circular a través de grupos de whatsapp y las especulaciones comenzaron: que Leonardo Sigali odiaba al periodista, que no quería responder, que tal vez había recibido un golpe... Sin embargo, horas después el misterio se dilucidó. La curiosa entrevista del capitán de Racing, en la que respondió tres preguntas con la frase "no me acuerdo", se trata de una campaña entre el club y ALMA, la Asociación que lucha contra el mal de Alzheimer, para concientizar sobre esa enfermedad.

En una de las habituales entrevistas tras el partido que Racing le ganó 4-1 a Sarmiento, el periodista en el campo de juego le preguntó primero a Sigali sobre una chance de gol que no había podido aprovechar. Visiblemente incómodo, el defensor respondió: "La verdad, no me acuerdo".

Sorprendido por la reacción del defensor, el cronista consultó entonces sobre las indicaciones del entrenador Fernando Gago cuando el equipo perdía. "Disculpame, pero la verdad no me acuerdo", volvió a responder Sigali. Ya incómodo, el periodista cambió el foco y consultó sobre el futuro compromiso copero ante River de Uruguay. "No recuerdo mucho", cerró Sigali antes del "sorprendente", con el periodista dio por terminada la entrevista, ante un silencio llamativo de los relatores del encuentro.

Unas horas más tarde, y cuando en las redes ya se empezaban a encontrar las razones del comportamiento de Sigali, Racing publicó un video en el que el propio defensor explicó lo sucedido. "La entrevista que me hicieron al final del partido es una acción entre Racing y la Fundación ALMA", remarcó el capitán racinguista, que luego destacó que "la falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer" y que una detección temprana facilita el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.

"En Racing nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso nos sumamos a esta campaña de la Fundación ALMA para ayudar a descubrir los primeros síntomas del Mal de Alzheimer, que pueden pasar inadvertidos", explicó Racing para dejar una campaña que no deja de sorprender por el impacto inicial que causó la entrevista con Sigali.

En sus redes sociales, el periodista Juan Pablo Vila explicó que también estaba al tanto de la situación y que las preguntas y sus reacciones también formaron parte de la puesta en escena que sirvió para la campaña. "Gracias Racing por invitarme a esta acción que nos compromete a todos para descubrir los primeros síntomas del Mal de Alzheimer. Un placer colaborar y concientizar", indicó Vila.