El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogó por no permitir que se haga con el océano lo mismo que con las reglas del comercio internacional, en alusión a la "erosión" producida por la guerra comercial iniciada por la administración del presidente de EEUU, Donald Trump.



"No podemos permitir que le pase al océano lo que ha pasado a las reglas del comercio internacional, que han sido tan erosionadas que la Organización Internacional del Comercio (OMC) se ha vuelto prácticamente inoperativa", criticó Lula.



El mandatario brasileño fue uno de los principales oradores en el plenario de apertura de la tercera Cumbre de la ONU sobre los Océanos, que se celebra en Niza hasta el 13 de junio, y que precede a la COP 30 que albergará en la ciudad amazónica de Belém, el próximo noviembre.



"No podemos dejar que los océanos se conviertan en el escenario de disputas geopolíticas. Es algo que urge si queremos construir la paz", alertó.



Aludiendo a los planes de la Administración Trump, pidió que se impida "la carrera depredadora de los minerales" en los océanos y adelantó que Brasil "está comprometida" a ratificar este año el Acuerdo para regular y proteger las aguas internacionales, que precisamente busca evitar la minería en el fondo del mar.



"El multilateralismo sirve para superar diferencias", insistió Lula, quien dijo tener orgullo del gran espacio marítimo del que goza su país, comparado con la superficie de los espacios verdes de la Amazonía brasileña.



El presidente relacionó el trabajo de esta Cumbre de Niza con el que se proseguirá en la COP30 en Belém y, en un mensaje dedicado a los climatoescépticos, afirmó de forma tajante que "el cambio climático no es una broma".