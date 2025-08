El regreso de Chayanne a la Argentina ya tiene fecha confirmada y dos citas imperdibles. El ícono de la música latina se presentará el 24 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 27 de febrero en el Estadio Instituto de Córdoba, como parte de su gira internacional “Bailemos Otra Vez”. ¿Cúando salen a la venta las entradas?



"Argentina, mi gente bonita, llegó el momento! Sé que lo han estado esperando y yo también soñaba con este reencuentro", escribió el artista puertorriqueño en sus redes sociales tras anunciar la doble fecha que marcará el reencuentro con sus fans argentinos.



Chayanne no se presenta en el país desde 2019, cuando trajo su tour “Desde el Alma” y cautivó al público con un repaso por sus canciones más emblemáticas, como o “Lo dejaría todo”, “Un siglo sin ti”, “Choka choka”, “Dime que sientes tú” y “Qué me has hecho”.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Chayanne en Argentina?

La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comienza este lunes 4 de agosto a las 13:00. Esta etapa durará 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para todos los medios de pago en las plataformas oficiales.

En el caso de Buenos Aires, las entradas estan disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. Mientras que para Córdoba, la venta de entradas se realiza mediante la web oficial de Ticketek. En el primer caso, las entradas arrancan en los $89.000 y en el segundo en $85.00, más el cargo por el servicio.

Con más de cuatro décadas sobre los escenarios y más de 50 millones de discos vendidos, Chayanne es uno de los íconos indiscutidos de la música latina. Su vuelta al país llega con una estética renovada que ya encendió las redes sociales y con un show que promete una producción de alto impacto, escenografías teatrales y coreografías diseñadas para que nadie se quede quieto.



