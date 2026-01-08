Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

De la Coalición Cívica, al PRO a LLA

La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica

Fernando Iglesias (Noticias Argentinas)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

De la Coalición Cívica, al PRO a LLA

La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica

AME1697. PALM BEACH (ESTADOS UNIDOS), 03/01/2026.- Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al secretario de Estado Marco Rubio (i) durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.). Rubio dijo tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco", mientras que Trump dijo que la isla es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo. EFE/ La Casa Blanca /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El hombre detrás del ataque a Venezuela

Marco Rubio, un halcón que gana fuerza en la Casa Blanca

Por Antònia Crespí Ferrer

Uno de los incendios fue intencional

Patagonia bajo fuego: dónde están los focos activos y qué zonas están más afectadas

Exclusivo para

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli
Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla

A la caza de voluntades por la reforma laboral

Por Paula Marussich

El País

De la Coalición Cívica, al PRO a LLA

La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla

A la caza de voluntades por la reforma laboral

Por Paula Marussich
CGT

Bullrich sostuvo que abrirá una negociación

El Gobierno ahora quiere negociar con la CGT cambios en la reforma laboral

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de enero de 2026

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli
Luis Caputo

Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO

Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default

Supermercados

Las expectativas del mercado, según el Banco Central

Inflación en baja y dólar al alza

Sociedad

Primavera en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de enero

"Otra vez tierra arrasada"

Incendios en la Patagonia: Máximo Kirchner recordó la importancia de la Ley de Manejo del Fuego

Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto

Deportes

FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados

Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?

Tottenham Hotspur's Dutch defender #37 Micky van de Ven pleads with referee Darren England during the English Premier League football match between Bournemouth and Tottenham Hotspur at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 7, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Senesi, el único argentino que festejó

Premier League: mal día para Enzo, Cuti, Dibu y Lisandro

PERTH (Australia), 07/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina in action against Stan Wawrinka of Switzerland during the quarterfinal match between Switzerland and Argentina at the United Cup tennis tournament at the RAC Arena in Perth, Australia, 07 January 2026. (Tenis, Suiza) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales

Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el quinto gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling

Este jueves se enfrentan Real Madrid y Atlético

Barcelona le hizo precio al Athletic: 5-0 en la Supercopa de España