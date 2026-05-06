Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Cómo será la regla "AntiPrestianni"

La FIFA ratificó la sanción de Prestianni: ¿se pierde el Mundial?

La medida lo afecta directamente en su presencia en la Copa del Mundo. ¿Qué partidos alcanza y cómo afectará a la decisión de Lionel Scaloni?

Prestianni (FILES) SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni waves to fans as he leaves the pitch during the Portuguese league football match between Gil Vicente FC and SL Benfica at Cidade de Barcelos stadium in Barcelos on March 2, 2026. UEFA banned Benfica winger Gianluca Prestianni for six matches on April 24, 2026 after a controversial incident in the Champions League clash against Real Madrid in February. The European football governing body said they had taken the decision to ban the Argentine "for discriminatory (i.e. homophobic) conduct", with three of those matches suspended for a two-year probationary period. (Photo by Miguel RIOPA / AFP) (MIGUEL RIOPA/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Tras la derrota en Ecuador

Qué resultados necesita Boca para clasificar a los Octavos de la Libertadores

En la presentación del libro sobre el Diez

“Va a ser muy difícil que aparezca otro Diego Maradona”: el emotivo recuerdo de su preparador físico

La OMS trabaja en el caso con organismos sanitarios de Argentina, Europa y África

Hantavirus a bordo: evacuaron a los pasajeros infectados del crucero varado en Cabo Verde

Cómo será la regla "AntiPrestianni"

La FIFA ratificó la sanción de Prestianni: ¿se pierde el Mundial?

Exclusivo para

Advierten sobre la crueldad y el deterioro de la democracia

Un freno al modelo Bullrich: Casación ordena investigar la represión a jubilados

Por Luciana Bertoia
El canciller Bruno Rodríguez dijo que Washington firmó "dos órdenes ejecutivas genocidas”

Cuba definió como “crímenes internacionales” las últimas sanciones de EE.UU.

Récord de 17 meses al hilo de caída del empleo

Crisis laboral marplatense

Milei puso a la producción local como la performance más magra entre 80 países

Argentina, el peor país del mundo en industria

Por Leandro Renou

El País

Los números no le cierran al jefe de Gabinete

Adorni no tiene respiro: declaró el hijo de una de las jubiladas por el departamento de Caballito

Advierten sobre la crueldad y el deterioro de la democracia

Un freno al modelo Bullrich: Casación ordena investigar la represión a jubilados

Por Luciana Bertoia
El diputado Nicolás Trotta presentó un proyecto en el Congreso

Exigen explicaciones por los fondos destinados a generar fake news contra Petro y Sheinbaum

Qué hay detrás de su permanencia en el cargo

De $LIBRA a los sobresueldos: las hipótesis sobre la ruta del dinero del Adornigate

Por Ayelén Berdiñas y Matias Ferrari

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 6 de mayo de 2026

Milei puso a la producción local como la performance más magra entre 80 países

Argentina, el peor país del mundo en industria

Por Leandro Renou
Récord de 17 meses al hilo de caída del empleo

Crisis laboral marplatense

Advierten por el probable impacto del "deterioro del humor social"

Riesgos políticos para la estabilidad financiera

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

La OMS trabaja en el caso con organismos sanitarios de Argentina, Europa y África

Hantavirus a bordo: evacuaron a los pasajeros infectados del crucero varado en Cabo Verde

Posible caída de granizo, ráfagas y lluvias intensas

Alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA

Inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 6 de mayo

Life Chronicles, un viaje digital al mundo de los dinosaurios

El sueño de la teletransportación

Por Julián Varsavsky

Deportes

Tras la derrota en Ecuador

Qué resultados necesita Boca para clasificar a los Octavos de la Libertadores

Cómo será la regla "AntiPrestianni"

La FIFA ratificó la sanción de Prestianni: ¿se pierde el Mundial?

Always Ready lo goleó por el Grupo G de la Copa Libertadores

Lanús fue sorprendido en la altura de Bolivia

El gigante boricua tenía 62 años

Murió Piculín Ortiz, emblema del básquet latino e histórico rival de la Generación Dorada