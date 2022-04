Desde Termas de Río Hondo

El Gran Premio de la Argentina del MotoGP tiene un nuevo ganador, el piloto español Aleix Espargaró (Aprilia), quien en la vuelta 20 de las 25 que duró la carrera de la categoría máxima del motociclismo, se adueño la punta tras una dura batalla con su compatriota Jorge Martin (Ducati) y mantuvo el liderazgo hasta que vio la bandera a cuadros sobre la recta principal del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. El podio lo completó el español Alex Rins (Suzuki).

Los números redondos le sentaron bien a Aleix Espargaró este domingo en la ciudad termal. Es que el Gran Premio de la Argentina no era para él una carrera más. Se trató de la número 200 de su recorrido en la máxima categoría, lo que lo situa entre los ochos pilotos con más carreras sobre el lomo, aunque todavía muy lejos del italiano Valentino Rossi, quien se retiró tras el Gran Premio de Valencia el año pasado, a los 42 años. Y, lo más importante, no solo se trató de su primera victoria en un Gran Premio de MotoGP, a 13 años de su debut en el Gran Premio de Indianápolis con Ducati, sino que se trató además de la primera victoria de la marca Aprilia en la máxima categoría del motociclismo.

Dio batalla en el arranque de la carrera y luego, tras ser superado por su compatriota Jorge Martin (Ducati), no aflojó la presión hasta encontrar su oportunidad de sobrepaso a sólo cuatro vueltas del final del Gran Premio. "Hacía mucho tiempo que buscaba este resultado y lo puedo lograr en mi carrera número 200. Tuve un muy buen ritmo, pero sentía mucha presión. Todos me decían que iba a ganar fácilmente, pero no fue así, no ha sido una carrera sencilla", comentó el catalán tras su primera victoria en el MotoGP.

"Trabajamos mucho para lograr una buena configuración en la moto y quiero agradecer por ello a toda la familia Aprillia. Lo más lindo de esto es estar liderando el campeonato. Es un sueño", completó todavía eufórico por el triunfo que lo situó como líder del campeonato con 45 puntos, seguido por el sudafricano Brad Binder (KTM) con 38 y por el italiano Enea Bastianini (Ducati) con 36.

Vietti se impuso en Moto2

La segunda final de la jornada tuvo un comienzo accidentado, con la salida prematura de pista del español Augusto Fernández (Kalex) en la primera curva y continuó con otras seis caídas, entre ellas la del estadounidense de padres argentinos Sean Dylan Kelly y la del poleman del sábado, el español Fermín Aldaguer (Bocoscuro). Mientras que tampoco logró terminar la final el único argentino de la categoría, Gabriel Rodrigo (Kalex), quien a cuatro vueltas de final, luego de avanzar de la posición 20 a la 18 sufrió una caída de la moto.

El ganador de la carrera fue el italiano Celestino Vietti (Kalex), del equipo de Valentino Rossi VR46, en otra definición ajustada que se terminó de concretar en la última curva, cuando superó al tailandés Somkiat Chantra (Kalek), quien se quedó con el segundo puesto delante del japonés Ai Ogura (Kalex). Así las cosas Vietti, protagonista de un polémico toque en las vueltas iniciales con el poleman Aldeguer, lidera el campeonato con 70 puntos, detrás se ubica el español Aron Canet (Kalex) con 49 y Chantra con 45.





García se llevó el triunfo en Moto3



El ganador de la primera final de este domingo fue el español Sergio García (GasGas), quien en un final espectacular recuperó la punta que había perdido en un mano a mano con el italiano Dennis Foggia (Honda), quien tras ver la bandera a cuadros desde la segunda posición extendió su mano para saludar al vencedor. El podio lo completó el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna). García lidera ahora el campeonato de la categoría con 58 puntos, seguido por Foggia con 54 y por el español Iza Guevara (GasGas) con 28.

La final del Moto3 tuvo un accidente que dejó afuera de la carrera al piloto italiano Andrea Migno (Honda), tras un toque con el español Jaume Massía (KTM). Cuando ambos pilotos levantaban sus motos del asfalto, Massía le pegó un coscorrón en el casco al italiano, a quien responsabilizó por el toque y las caídas.