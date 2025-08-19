El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe. Medios en Estados Unidos informaron días atrás que fuerzas navales de ese país fueron enviadas al Caribe por el presidente Donald Trump para enfrentar a los cárteles latinoamericanos que Washington designó como organizaciones "terroristas globales". Consultado luego sobre esos reportes, el secretario de Estado Marco Rubio no lo negó.

Un "refrito podrido" de amenazas

En un acto televisado, Maduro informó: "Esta semana voy activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones milicianos en todo el territorio nacional". Sin precisar en qué zonas del país estarán distribuidos los milicianos, el presidente venezolano indicó que esto forma parte de un "plan de paz", por lo que hizo un llamado a las milicias a estar "preparadas, activadas y armadas".

Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de "refrito podrido" de amenazas. "Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia", celebró el mandatario.

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas". "¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo el líder de izquierda y agregó: "Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria".

En un comunicado publicado este martes en Telegram, la Cancillería de Venezuela señaló: "Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos".

Una nueva amenaza de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela. Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente Donald Trump "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar los responsables ante la justicia".

"El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país", insistió Leavitt. Ante esto, el Ejecutivo chavista sostuvo que observa con "total claridad" la "desesperación" de la administración estadounidense, que, aseguró, "recurre a amenazas y difamaciones" contra Venezuela

Estados Unidos habría empezado a desplegar a 4 mil agentes, principalmente infantes de Marina, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico. La información fue revelada primero por la cadena CNN el viernes, que citó a dos fuentes de la defensa estadounidense, y luego corroborada por otros medios locales.

La agencia de noticias Reuters reveló el lunes que en las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos y neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea, llegarían frente a las costas de Venezuela. Además de los tres destructores también estaría contemplado el uso de aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque.

El anuncio se alinea con la orden de Trump, el pasado 8 de agosto, para emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros, y llega junto al aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.

México contra el intervencionismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar a favor de la no intervención respecto a los supuestos operativos militares que Estados Unidos realiza en el mar Caribe y que encienden las alarmas en la región. "No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución (mexicana)", señaló la mandataria este martes durante su conferencia de prensa matutina, en la que enfatizó: "Nuestra posición siempre la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias".

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EE.UU., que, a su juicio, es producido principalmente por los carteles mexicanos con productos chinos. Como respuesta al impacto de esta droga en su país, que provoca un gran número de muertes, el estadounidense designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. La actual administración intensifica los vuelos secretos de drones sobre México para rastrear laboratorios de fentanilo, pero esos operativos tienen prohibido el uso de la fuerza letal.