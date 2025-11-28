Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de noviembre

Guillermo Roux murió el 28 de noviembre de 2021

Temas en esta nota:

El País

Triumbirato CGT, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros)

La reforma Laboral

En la CGT dicen que si no los convocan a la Rosada habrá medidas de fuerza

Sesion Ordinaria Publica en el Senado de la Nacion, el 18 de septiembre de 2025, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Bullrich reunió a los legisladores libertarios antes de encontrarse nuevamente con Villarruel

El Gobierno demora la jura de Villaverde y apuesta al nuevo Senado

Por Paula Marussich
Panel Antivacunas

Marilú Quiróz y el negacionismo sanitario

Evento antivacunas en el Congreso: la diputada del PRO que llevó pseudociencia y escándalo a Diputados

Por Natalia López Gómez

Favoreció a un funcionario de Bullrich y a un jefe de la Gendarmería

La Corte cierra la causa por el espionaje a la familia de Santiago Maldonado

Economía

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

El ministro asegura que el precio no está atrasado

Para Caputo el dólar está bien

Más de 700 mil argentinos viajaron al exterior en octubre

Para el turismo, dólar barato

Por Juan Garriga
Shein Temu

Más de 4000 bienes terminados entraron al país

Una invasión récord de productos chinos

Sociedad

Hospital Castro Rendón

Escándalo en la Nueva Maternidad de La Docta

Córdoba: nuevo caso de bebés muertos por mala praxis

Incendio en Hong Kong

El saldo provisorio de víctimas es de 83 muertos, decenas de heridos y centenas de desaparecidos

Arrasados por las llamas

Comisaría Primera de Moreno

Violencia institucional en la Primera de Moreno

Policías presos por torturas

Por Juan Funes

Deportes

Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto (C) arrives at the Lusail International Circuit ahead of the Formula One Qatar Grand Prix in Lusail on November 27, 2025. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

Esta penúltima carrera podría definir al campeón 2025 de la Fórmula 1

Se pone en marcha el GP de Qatar

FOTOBAIRES rosario central estudiantes de la plata octavos final torneo clausura 2025

Fuerte sanción a los futbolistas platenses por parte de la AFA

Estudiantes: seis meses de suspensión a Verón y dos partidos en 2026 a los jugadores por el pasillo en Rosario

Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)

“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”

Por Marcos González Cezer
FOTO PRENSA RIVER river gallardo

Sin compromisos oficiales en lo que resta del año

La escoba de Gallardo barrió fuerte en River