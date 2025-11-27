Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

La gran final de la Intercontinental que consagró al Boca multicampeón de Carlos Bianchi

La noche más grande de Boca: a 25 años del triunfo ante Real Madrid en Japón

Con dos goles de Palermo en el arranque del partido y Riquelme como gran figura, el Xeneize se impuso 2 a 1 ante el equipo de los ‘galácticos’.

Daniel Guiñazú
Por Daniel Guiñazú
FOTO ARCHIVO EL GRAFICO boca real madrid riquelme
boca real madrid riquelme Juan Román Riquelme domina la pelota nate el portugués Figo. (ARCHIVO EL GRAFICO)

Temas en esta nota:

El País

Se trata de Guillermo Federico Rivarola

Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo

Por Luciana Bertoia

Aprobó los pliegos técnicos para venderlas

El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas

La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque

El desencuentro federal

curas de opcion por los pobres, Paco Olveira

Comunicado de los Curas en la Opción por las y los Pobres

“Feliz Navidad, ¿Para quién?”

Economía

Un gráfico y una ventana fiscal oculta

Caputo y el espejismo del dólar: exportaciones infladas para negar el atraso cambiario

Por Natalia López Gómez

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50

El oficial volvió a subir

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

Sociedad

Freno al avance inmobiliario

Los carpinchos ganaron en Nordelta: la Justicia ordenó que el barrio se adecúe al humedal

Estacion Carlos Gardel

Este lunes

Reabre la estación Carlos Gardel de la línea B después de tres meses de obras

Para visitantes no europeos

El Louvre aumenta el precio de su entrada

Hospital Castro Rendón

Una pareja de Testigos de Jehová rechazó la posibilidad de una transfusión para su bebé

Autorizan operar a un recién nacido pese a la oposición de los padres

Deportes

FOTO ARCHIVO EL GRAFICO boca real madrid riquelme

La gran final de la Intercontinental que consagró al Boca multicampeón de Carlos Bianchi

La noche más grande de Boca: a 25 años del triunfo ante Real Madrid en Japón

Por Daniel Guiñazú
FOTOBAIRES tigre lanus octavos final torneo clausura 2025 laucha acosta despedida

El delantero se retiró en la derrota de Lanús ante Tigre

La despedida del Laucha Acosta

Opinión

Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas

Por José Luis Lanao

Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)

“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”

Por Marcos González Cezer