Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Más denuncias por muertes de bebés

Córdoba: crece la conmoción por denuncias de mala praxis en la Nueva Maternidad

Inaugurado en 2023, el Hospital Nueva Maternidad, acumula más de 10 denuncias por fallecimientos de bebés recién nacidos y hasta de madres que parieron allí.

La Nueva Maternidad de Córdoba
Maternidad Otro centro de salud con denuncias en Córdoba. (Noticias Argentinas)

El País

Gobernadores

De cara al 10 de diciembre

La disputa de los gobernadores en el Congreso: buscan armar un interbloque con exlibertarios

Se trata de Guillermo Federico Rivarola

Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo

Por Luciana Bertoia

Aprobó los pliegos técnicos para venderlas

El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas

La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque

El desencuentro federal

Economía

Un gráfico y una ventana fiscal oculta

Caputo y el espejismo del dólar: exportaciones infladas para negar el atraso cambiario

Por Natalia López Gómez

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50

El oficial volvió a subir

Sociedad

Comisaría Primera de Moreno

Violencia institucional denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria

Policías detenidos por torturas en Moreno

Por Juan Funes
La Nueva Maternidad de Córdoba

Más denuncias por muertes de bebés

Córdoba: crece la conmoción por denuncias de mala praxis en la Nueva Maternidad

Asalto micro Chile

Golpe comando cerca de la Cuesta de Chacabuco

Violento robo a turistas argentinos en Chile: desvalijaron a 60 pasajeros

Incendio en Hong Kong

El saldo provisorio de víctimas es de 83 muertos, decenas de heridos y centenas de desaparecidos

Arrasados por las llamas

Deportes

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

Fuerte sanción a los futbolistas platenses por parte de la AFA

Estudiantes: seis meses de suspensión a Verón y dos partidos en 2026 a los jugadores por el pasillo en Rosario

Doha (Qatar), 27/11/2025.- Players of Portugal celebrate with the trophy after the winning the FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 final between Portugal and Austria in Doha, Qatar, 27 November 2025. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Batió a Austria en el estadio Khalifa International de Qatar

Portugal es el flamante campeón del Mundial Sub-17

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

Otra mirada sobre el insólito pasillo del domingo

Otra mirada sobre el insólito pasillo de Estudiantes

Por Vito Amalfitano
FOTO CAB cuba basquet seleccion argentina

El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias

La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar