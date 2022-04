“Evo Morales dijo volveremos y seremos millones. Y fueron millones”. Esa épica es, en palabras de Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur, el espíritu que sintetiza La vuelta de Evo, la película ideada por él y que el viernes presentó junto a Evo Morales en la casa del Frente Transversal de la CTA (Pueyrredón 19). Del encuentro también participaron políticos como el subsecretario de Obras Públicas de la Nación Edgardo Depetri y el diputado Eduardo Valdés.



La vuelta de Evo trata de un proyecto audiovisual que toma fundamentalmente la forma de una herramienta política. Bajo la dirección de Manuel Fernández Lorea y la producción general de Lorena Laborde, durante casi una hora, el documental recorre la salida de Evo Morales en noviembre de 2019 y su épico regreso a Chimoré, donde lo recibieron un millón de personas un año después del triunfo del MAS en las elecciones presidenciales. En él se puede ver lo sucedido a través de imágenes de la prensa local y extranjera, sumado al relato en primera persona del expresidente boliviano. “Es un documental hecho con la verdad, que resume todo un año de lucha y cómo recuperamos la democracia en Bolivia”, expresó Morales a Página/12.

Una de las motivaciones que tuvo la presentación de la película fue la de promover el debate sobre acontecimientos históricos en América latina, pero también la de abrirlo a los referentes de la comunidad boliviana de la Argentina, quienes se hicieron presentes en el lugar. Al grito de "olé, olé, olé", “Viva Evo” y “¡Jallalla!”, Morales fue recibido cerca de las 18 en el barrio de Once. “Tenemos aquí presente a un gran militante, un faro, que no representa al pueblo sino que es el pueblo”, dijo Laborde como palabras de bienvenida a Morales.

“Volver a la Argentina es como retornar a mi pueblo. Tengo muy buenos recuerdos del gobierno de Alberto y Cristina que nunca voy a olvidar. Somos países hermanos, vecinos. Estoy muy agradecido al pueblo, a los trabajadores y movimientos sociales, que me cuidaron durante todo un año y me ayudaron a recuperar la democracia y a salvar mi vida”, expresó el líder boliviano en diálogo con la prensa en el Salón Patria Grande. El agradecimiento refiere a la época en la que Morales debió pasar tiempo en la Argentina en calidad de refugiado, donde fue recibido por Fernández, quien llevaba apenas dos días como presidente en ejercicio. Justamente ese exilio es lo que repone La vuelta de Evo. Un proceso marcado por la lucha, las movilizaciones y también la solidaridad de países como México y la Argentina. Sin embargo, el documental, entiende Morales, no sólo es para Bolivia. Si bien “habla sobre el golpe de estado y la fuerza política que tiene el pueblo después de recuperar la democracia, es un material que servirá para profundas reflexiones en las futuras generaciones”, sostuvo.

Luego, en el salón Germán Abdala se proyectó para todos los presentes el tráiler de la película. A su turno, Morales contextualizó cómo se llegó a lo que se ve reflejado en el film. Durante casi una hora repasó frente al micrófono sobre su llegada al poder, las trabas impuestas a sus políticas por “el imperio” y, finalmente, la consumación del golpe de Estado en Bolivia.

Para Morales, a través del golpe, “el imperio norteamericano y la derecha boliviana tenían el plan de proscribir el MAS”. Para él, “la derecha boliviana, acompañado por otras derechas en la Argentina, Ecuador, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, financiaron el golpe de estado. Ellos no aceptan que los llamados indios puedan encabezar el cambio profundo y no aceptan nuestro modelo económico. El imperialismo no acepta que exista otro modelo mejor que el modelo del neoliberalismo”.

Frente a esto, Morales afirmó que desde el movimiento indígena dicen “nosotros también tenemos derechos políticos”. Y eso, para él, es algo único. “Sólo con pasar de una lucha sindical comunal a una lucha política electoral, ya nos posicionamos en contra de las políticas y doctrinas norteamericanas”. Que el movimiento indígena amenazado al exterminio haya gestado un movimiento político, lo hace entre otras cosas, “único en el mundo”, sostuvo.

A su turno, Depetri se mostró emocionado por la presencia del líder, a quien se refirió directamente: “tu lucha como la Néstor, Cristina, Chávez, Fidel, y la de tantos otros compañeros y compañeras, aportó a este tiempo nuevo. Nosotros desde el kirchnerismo hacemos una reivindicación del gobierno que pudo derrotar al macrismo que fue lo peor que nos pasó en todo este tiempo. El macrismo fue lo peor que nos pasó y no puede volver a gobernar la Argentina”.

Al finalizar la conferencia, Morales fue despedido de manera entusiasta tal como a su llegada. “Desde lejos lo vamos a defender incondicionalmente”, le aseguró con mirada sostenida y efervescencia uno de los militantes allí presentes.