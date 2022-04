"En Argentina cualquier persona sabe lo que es el dólar blue o escuchó hablar del contado con liqui. Son palabras que se conocen perfecto, pero no se conoce el mecanismo que las causa, que es la fuga de dólares. Y tenemos que mostrarlo". Hernán Arbizu trabajó durante 25 años en bancos facilitando que latinoamericanos ricos, y sobre todo a argentinos, saquen sus ahorros del país y no paguen más impuestos. Fue empleado de la unidad Banca Privada de JP Morgan, Deutsche Bank, Citi y UBS. La unidad de negocios banca privada está diseñada para ofrecer un servicio diferenciado y personalizado a clientes con elevado poder de ahorro. "Era un facilitador de esquemas para evadir", se autodefine el ex banquero que, tras una denuncia por estafa de su propio empleador, desde el 2008 denuncia y visibiliza las múltiples formas que puede tomar la evasión. A propósito del proyecto que presentó el bloque de senadores del Frente de Todos para sancionar a quienes cuentan con capital no declarado en el extranjero y con esa plata pagar parte de la deuda con el FMI, Arbizu explica cuáles son los mecanismos de evasión y detalla qué tiene y qué le falta al Estado para poder encontrar los capitales no declarados en el exterior.

- ¿Lo que usted hacía era legal?

- Yo trabajaba desde Nueva York y desde ahí me pagaban el sueldo. Pero venía a buscar los clientes a Argentina y les ofrecía en Argentina productos de inversión no aprobados por la Comisión Nacional de Valores de aquí. Como la cuenta estaba radicada en Nueva York el banco se respalda legalmente diciendo que no brinda servicios de banca privada en Argentina. Y es verdad que no los brinda, pero los ofrece.

Argentina, divino tesoro



Existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP. Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados. La evasión no es un fenómeno excluyente de Argentina, aunque el país es un buen mercado para la unidad de negocios banca privada: "En todos los países de hispanoamérica incluido México, el país al que más recursos le asignan todos los bancos a su unidad de banca privada es a Argentina. Históricamente Argentina ha sido pescar en la pecera", afirma Arbizu.

"Del total de la fuga, se calcula que entre 40 y 50 mil millones fue durante el macrismo. Incluso con el blanqueo", sostiene el ex JP Morgan. "Fueron 100 mil millones de dólares, de los cuales el 85 por ciento quedaron en el extranjero y no se repatriaron. Esa plata que blanqueaste la podes volver a poner en negro en un segundo", agrega.

- ¿Donde está la plata?

- El 70 por ciento de los bienes no declarados está en Estados Unidos. En el imaginario de la gente están en lugares exóticos como las Islas Caimán o las Vírgenes. Nunca estuvieron ahí. Es que ¿quién va a confiar sus ahorros en el sistema financiero de Bélice? Tenés una sociedad offshore constituida en Caimán o Maldivas y la cuenta de los activos en Miami, Nueva York, Suiza.

- ¿Que hace el resto de los países para rebatir la fuga y evasión?

- Estados Unidos lo enfrentó. Sólo los bancos debieron pagar 15.000 millones de dólares por dinero fugado del país. Todo a raíz de un banquero norteamericano que vivía en Zürich y hacía lo mismo que yo pero con norteamericanos. Un día un cliente le pidió que, con la plata que tenía afuera, le compre diamantes y se los traiga a Estados Unidos en su próximo viaje. Ese es el tipo de tareas que hace un asesor de Banca Privada. Bueno, el tipo los entró por Miami en un pomo de dentífrico y lo descubrieron. Ahí contó todo su negocio y el gobierno llamó a un blanqueo diciendo "muchachos, este tipo ya confesó como arrepentido, tres clientes reconocieron su culpabilidad, vamos a llamar a un blanqueo hasta dentro de tres meses, después del límite los hacemos mierda”.

Blanquearon tantos que a este banquero arrepentido le dieron 100 millones de recompensa. Mientras tanto IRS, la AFIP de Estados Unidos, hizo público que contaban con información de evasores. Bajo el argumento de que si algunos magnates confesaron tener cuentas en bancos suizos no debían ser los únicos, presentó una demanda por evasión. La justicia americana intimó al gobierno suizo a que levante el secretario bancario para clientes norteamericanos. Al día de hoy si sos ciudadano norteamericano no podes abrir una cuenta en Suiza ni que te de los papeles el Papa.

Facilitar la evasión

El trabajo de Arbizu consistía en transferir el dinero de sus clientes al exterior evitando los caminos oficiales y administrarlo vía triangulaciones entre paraísos fiscales, centros financieros y las principales capitales europeas. A la pregunta sobre cuáles son las alternativas con las que cuenta una persona o una empresa para sacar plata del país sin declarar, la primera respuesta de Arbizu es simple: "Hay muchas". "Una de las más comunes es subdeclarar. Es decir, declarar la venta de una empresa o propiedad a un valor menor que el real y a la diferencia sacarla al extranjero sin rastro alguno. También para ahorristas menores las casas de cambio son un buen mecanismo para cambiar efectivo y sacarlo del circuito legal", remarca.

"Mismo a través del Banco Central se puede ir dinero si no hay regulaciones", continúa el ex banquero: "Fue muy conocido el mecanismo de transferencia de dinero de empresas bajo el concepto de pago de deuda en el exterior. Una vez que el dinero sale, puede no estar cancelando ninguna deuda sino que va a otra cuenta del mismo propietario en el exterior. A esa plata se le perdió el rastro y fue un mecanismo muy común durante el macrismo y lo primeros meses de este gobierno. Ahora está regulado pero es probable que siga pasando, aunque en menor medida".

También está la posibilidad de fugar dinero a través de transferencia entre bancos comerciales de Argentina y el resto del mundo. Los bancos comerciales tienen la obligación de hacer un análisis previo a autorizar transferencias de divisas al exterior y detectar operaciones que resultan sospechosas. "El tema es que la calificación de sospechosa varía de acuerdo a las regulaciones. Durante el macrismo cayeron drásticamente esos reportes", afirma.



Otro de los mecanismos que menciona Arbizu es la compra de dólar contado con liquidación. A través de este mecanismo, una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda. "No afecta a las reservas, pero es una forma de sacar ahorros del país que en principio pueden estar declarados y después no estarlo. Las transferencias de CCL que hacen directamente los bancos comerciales sí son difíciles de rastrear. Es decir el banco compra con su patrimonio y a su nombre, y luego se los deposita a clientes en su cuenta en el exterior a cambio de efectivo. Imposible de rastrear".

Finalmente, la creación de fideicomisos: " Yo tenía una clienta que tenía 100 palos en blanco y con un compañero del JP Morgan le dijimos que empiece a ocultarlo. Es simple: tenés 100 millones, hacemos un fideicomiso que esté a cargo de una unidad de Morgan y en AFIP vos vas a mostrar a fin de año que redujiste tu patrimonio, antes pagabas sobre 100 y ahora vas a pagar sobre 50. La AFIP te va a preguntar dónde está el otro 50 y vos decís que está en un fideicomiso, que sos beneficiaria, no titular. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a recibir dividendos de, por ejemplo 10 mil dólares al año, entonces vos pagarías impuestos sobre 10 mil, y si no recibís nada no pagas nada. A la guita la negreaste, es así de fácil y ridículo, una nube gris en el sistema que nadie quiere atacar".

Ley y acuerdos

- ¿Qué herramientas tiene el Estado para empezar a investigar?

- En el Estado está disponible el famoso listado de la OCDE que le llegó a la AFIP por intercambio de información, tiene las 4.040 cuentas del HSBC, tiene el listado del Banco Central de las transferencias durante el gobierno de Macri. Tiene información a analizar y armar una causa sobre esta información.

- ¿Qué debería hacer para que el nuevo proyecto de ley sea exitoso?

- A mí me parece que en un inicio nadie va a venir voluntariamente a blanquear. Todo depende de lo que consigamos respecto a la cooperación de los países extranjeros o el nivel de compromiso asuma el FMI. Esto es costo beneficio. Si ven que el FMI se involucra probablemente se avoquen a pagar el 20 por ciento en vez del 35 o el 50. No olvidemos que son responsables los evasores y los bancos que los ayudan.

- Tras ese objetivo de acuerdos de cooperación fue la reunión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el embajador estadounidense.

- Sí, es que Estados Unidos se encuentra combatiendo este mecanismo. Aunque muchas veces borraron con el codo lo que escriben con la mano. El problema con Estados Unidos es que a cada intercambio se afilia con reparos. Y los reparos significan que nosotros tenemos la obligación de darles la información, pero Estados Unidos tiene la potestad de decir qué información te quiere compartir y cuál no. Por eso es importante que esto se de en el marco de una ley.

- ¿Qué permitirá la ley?

- Esto es una película que tiene un principio en la Justifica Federal Argentina. La otra parte y el final son en jurisdicción de un tercer país. La ley permite modificar por ejemplo el secreto bancario y el fiscal para destrabar esa primera parte de la película. Después depende de una contraparte que colabore, para seguir filmando.

- ¿Es posible eso?

- Yo creo que hay varios estimulantes para que el FMI y Estados Unidos cooperen. Le estás diciendo al FMI que hay un delito de evasión cuando el FMI te dice en el mismo acuerdo que hay que mejorar las medidas para combatir la evasión y aumentar la recaudación. Además le decís al FMI que hay otro delito grave que es el lavado de activos y el mismo acuerdo exige mejorar las medidas para prevenir el lavado de activos. Además le estas diciendo que va a cobrar si la ley es exitosa. Es todo ganancia para el FMI.