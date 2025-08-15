Este viernes 15 de agosto, a las 19, la Casa Jas (Zabala 445) será el escenario de la presentación del libro "Trava, mala palabra", de Delfina Acosta, comunicadora social, activista travesti e integrante del Pueblo Guaraní en Orán.

En diálogo con Salta/12, la autora dijo que se trata de una obra que nació desde la autogestión, la rabia y el deseo con la clara convicción de revindicar la memoria travesti e indígena del norte argentino.

Acosta suele ser presentada como “la primera estudiante travesti en graduarse en la Universidad nacional de Salta” o “la primera candidata travesti a concejal en Orán”, pero ella eligió no quedarse en esa marca de “primera”. Por el contrario, dijo que no es una etiqueta sino de "un punto de partida" ya que "lo importante no es estar sola en ese lugar, sino abrir un camino para que muchas más podamos hacer, escribir, existir”.

Transformar el insulto

El título del libro ya es una declaración política. “Ser travesti en este mundo hoy es un riesgo, y un poco lo que hago con este libro es ponderar la travesticidad como una forma de vida", dijo la autora. Recordó que la palabra ‘travesti’ fue históricamente usada como insulto, como violencia sobre sus cuerpos, por lo que muchas recogieron "ese insulto", lo abrazaron y lo transformaron "en bandera”.

Por eso en "Trava, palabra mala", la ofensa se convierte en poesía, porque hoy "para nosotras la palabra travesti es un abrazo, es hacer juntas, es una bandera con mucho sentido para nuestras realidades". Mientras que la ‘palabra mala’ significan también las voces, los susurros de todas esas travestis, amigas, compañeras que "vienen siendo un poquito de fuego en esta vida". "El libro es una cachetada a todas las veces que nos dijeron que nuestras vidas no servían”, describió.

Acosta afirmó que todo el proceso del libro también se convirtió en un gesto de reapropiación, puesto que "es la prueba real de que nuestras vidas también pueden ser poesía. Que no solo valen, sino que iluminan”.





El proceso de publicación fue también un acto político porque Acosta decidió imprimirlo de manera autogestiva. Lo hizo con la convicción de que en un contexto de avance del neoliberalismo, que busca que todo entre en la lógica del mercado, la autogestión le parece necesaria. "No descarto en un futuro trabajar con editoriales amigas, pero ahora necesitaba hacerlo sola", expresó. Esta decisión le significó tener la libertad plena para "escribir lo que quería, decidir cómo imprimir, llevarlo a todos lados. Cada pasito fue también un acto de resistencia”.

"Este libro existe porque no pidió permiso para existir". "Existe porque lo llevo a los lugares donde voy, porque cuenta nuestras historias poniendo el cuerpo”, aseguró la autora. El gesto se vuelve doblemente potente cuando se sabe que los proyectos culturales autogestivos, sobre todo en las provincias, deben lidiar con la precariedad y la falta de políticas públicas destinadas al sector.

Travesti y guaraní: un solo río

Uno de los ejes centrales de la obra es la convivencia entre lo travesti y lo guaraní. “Me gusta decir que no son cosas que se cruzan, sino que conviven. Es como el río y el monte que no se cruzan, pero son parte de un mismo territorio vivo. Lo travesti y lo guaraní son parte de un mismo cuerpo".

Tanto la identidad travesti como la indígena fueron blanco de estrategias de borramiento dado que la sociedad hegemónica, blanca, heterosexual, intentó borrar estas memorias, señaló la autora. "Por un lado, a las travestis, por no encajar en la lógica binaria; por otro, a los pueblos indígenas, quitándonos la memoria, las cosmovisiones, la fuerza como guardianas de la tierra". Dijo que por eso su escritura busca "reconectar con esa memoria, con el monte, con las ancestras, con una naturaleza que no nos odia, que nos deja ser".

En su relato, explicó, lo guaraní aporta la raíz, la conexión con la tierra y el barro; lo travesti trae la rebeldía, el brillo, el grito de libertad, y juntas configuran una identidad que no se fragmenta. “Es una vida que está haciendo. Vamos haciendo caminitos en el monte, sacando alegrías, rabias, cantando, buscando esa memoria traba ancestral de forma comunitaria”.

Una voz del norte

"Trava, mala palabra", también se posiciona en el mapa de la literatura travesti argentina, sobre todo porque la mayoría de las voces publicadas provienen de Buenos Aires o de otras grandes ciudades. La obra de Acosta irrumpe desde otro lugar, es un libro que retrata otras experiencias, visilizando que "en este norte también hay comunidad, hay travestis, trans y maricas con historias que necesitan ser contadas. Es un camino pequeño, pero abre la posibilidad de que otras compañeras empiecen a escribir”.

En sus páginas conviven memorias personales y relatos de compañeras. Acosta contó que a cada relato compartido lo llevó a una escritura rota, quebrada, disruptiva. Dijo que no le gusta decir que es poesía, pero sí que busca abrir un espacio para la memoria y la sanación.

El gesto de escribir desde la tropical, fronteriza, Orán, también adquirió un valor político en sí mismo. Y muestra el valor de que se puedan escuchar, o leer, las voces travestis de otros lugares de la geografía nacional. "Nuestra literatura no tiene que esperar a que Buenos Aires nos valide. Podemos escribir desde acá, desde nuestras vidas y territorios”, dijo.

Presentar, compartir, sanar

La presentación de "Trava, palabra mala" no es para su autora un acto individual, sino un gesto colectivo, ya que "es un libro hecho por una travesti para otras travestis". Para ella, lo más importante es que lo tengan sus compañeras y amigas. Al tiempo que se convierte en un homenaje a sus ancestras, abuelas, que le dieron fuerza. "Cuando escribo mi historia, también escribo la historia familiar, los caminos previos".

“No siento que esté mostrando solo una obra literaria, sino compartiendo una memoria colectiva. Es un abrazo, un grito, una forma de sacar la furia y las alegrías. Es un acto de reparación con la escritura”, expresó.

Si bien Delfina Acosta esta será la primera vez que el libro se presenta en la capital provincial, la obra ya fue presentada en Orán y Cafayate. Este viernes estará acompañada por las activistas travestis trans Pía Ceballos y Eva Parra. “Es necesario escribir, porque nuestras vidas y nuestras memorias también merecen existir en la palabra”, cerró.