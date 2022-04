Con el VAR con influencia directa en el resultado, Newell's encontró anoche una victoria por la cual no hizo méritos. Platense se atrevió a jugar en ataque y generó riesgo, aunque en general falló en la definición. La Lepra se impuso a pesar de hacer muy poco en el área rival. Un cabezazo de Garro y un penal que solo el VAR pudo encontrar orientaron al equipo a la victoria, aunque no hubo final con angustia gracias a una corrida Reasco que aseguró la goleada.

Newell’s es un equipo que necesita poco de su juego para lograr diferencia. Atacó poco en el clásico pero ganó sin pasar grandes problemas. Ayer con Platense generó poco y sacó ventaja en la primera pelota que fue el arco rival. Porque Platense no solo que fue más movedizo en ataque sino que dominó el juego en grandes pasajes del encuentro, principalmente por las apariciones de sus volantes.

Castro tras convertir el penal. Crédito: Sebastián Granata.

La visita no marcó el primero porque falló en sus remates y Ditta despejó un balón que tenía destino de gol al lanzarse con todo su cuerpo con los pies para delante. Por eso fue una sorpresa el gol de Garro y tuvo mucho de injusticia. El delantero ganó por arriba un tiro de esquina y cabeceó limpio al segundo palo, sin nada por hacer Ledesma.

No por eso la visita entró en contradicciones. Tijanovich lo perdió con un derechazo alto, pero en la siguiente jugada Schor llegó al empate con una media vuelta con una pelota donde Platense tomó todos los rebotes en el área chica, incluso la primera atajada de Macagno.

Reasco gana en velocidad, el defensor no alcanza a cerrar y será el tercer gol de la Lepra. Crédito: Sebastián Granata.

En la construcción de juego fue evidente que el equipo sufrió las ausencias de Pablo Pérez y Julián Fernández. En el medio la Lepra nunca se impuso ni sacó ventajas. Platense tenía resuelto los caminos al área rojinegra. Con Castro intrascendente, las corridas de Méndez furon el principal recurso de ataque.

El partido se arruinó por el VAR. Muchos minutos se usaron para revisar cada uno de los goles, quitando todo atractivo por el juego. Pero Dóvalo le dio a Newell’s un penal insólito. Garro e Infante se tomaron en un tiro de esquina pero Dóvalo consideró ilícito la acción del defensor y Castro marcó el segundo de penal con derechazo cruzado.

Platense no cambió nunca su juego. Y se acercó a Macagno. Pero Tijanovich la tiró por arriba frente al arco, en un mal rechazo del arquero leproso, y Bogado lo perdió con volea cruzada. Nada hizo reaccionar a Newell's. Sus volantes nunca tuvieron la pelota y el equipo pasó el partido parado en su campo. Pero no sufrió porque Platense no defendió una pelota que sacó Macagno, se escapó solo Reasco y marcó el tercero, el primero del ecuatoriano con la rojinegra, con remate cruzado. La victoria dejó a Newell's en zona de clasificación a cuartos de final.

La terminal del VAR debutó en el Coloso. Crédito: Sebastián Granata.

3 Newell’s

Macagno

Méndez

Velázquez

Ditta

Luciano

Sforza

Calcaterra

Castro

Garro

González

García

DT: Javier Sanguinetti

1 Platense

Ledesma

Morgantini

Pignani

Andrade

Infante

Gómez

Schor

Bogado

Baldassarra

Tijanovich

Bergessio

DT: Claudio Spontón

Goles: PT: 27m Garro (N) y Schor (P). ST: 7m Castro (N) de penal y 39m Reasco (N).

Cambios: ST: 15m Sordo por González (N), 21m Portillo por Calcaterra (N), 27m Reasco por Garro (N), Funez por García (N), Giani por Castro (N), Mansilla por Gómez (P) y Contreras por Bergessio (P), 35m Russo por Schor y Sandoval por Tijanovich (P) y 38m Delgadillo por Bogado (P).

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Coloso del Parque