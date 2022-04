"Aquella negociación con el FMI que llevó adelante el ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Juan Sourrouille, sucedió en un contexto que nada tuvo que ver con el nuestro. No tiene punto de comparación con el presente", subrayaron a Página12 cerca del presidente Alberto Fernández. La cita responde a las versiones según las cuales la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le regaló para su cumpleaños el libro Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, con la idea de comparar lo que sucedió en aquel entonces con el FMI y lo que sucede en la actualidad durante el gobierno de Fernández, lectura con la que el Presidente no está de acuerdo.

"De todos modos no es importante. Es un gran libro que merece leerse para entender también lo que debió pasar Sourrouille con el 'fuego amigo'. Allí está la mayor crítica de Torre", puntualizan cerca de Fernández y agregan que "más allá de todo eso, si esa es la interpretación de Cristina, es solo una lectura personal que no da para mucho más". El Jefe de Estado conoció al autor del libro, un sociólogo que trabajó para el expresidente Alfonsín y, según comentaron desde su entorno, opina que "muchas de sus observaciones son exactas". Incluso, Fernández trabajó como subdirector de Legales durante la gestión de Sourrouille en Economía y vivió de cerca las cosas que Torre cuenta en su libro.

La vicepresidenta, durante un acto en homenaje a los caídos de Malvinas que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación el 2 de abril, había expresado, en compañía del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que "les voy a recomendar un libro que le recomendé al Presidente y que todavía no lo leyó". Luego aclaró: "al presidente de la Cámara de Diputados", lo que despertó una sonrisa cómplice entre el tigrense y la vicepresidenta.

Minutos después, CFK agregó que "es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso, que relata las experiencias del primer gobierno democrático entre el expresidente Raúl Alfonsín y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Hoy se lo mandé de regalo al Presidente --ahora sí refiriéndose a Fernández--, para que después la vocera (Gabriela Cerruti) no diga que no le regalo nada para el cumpleaños".

El acercamiento de Cristina Fernández de Kirchner y Massa en medio de las tensiones internas que se viven dentro del Frente de Todos no es azaroso. Los sectores que ambos representan no simpatizan con la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y quisieran cambiar al titular de la cartera, o bien el rumbo económico. Según dicen cerca de Fernández, esa no sería una opción que el mandatario esté considerando en este momento.

También está en debate dentro del Frente de Todos la conformación de una mesa para la toma de decisiones, en donde se puedan discutir temas centrales de la gestión con participación y voto de representantes de todas las tribus del Frente. Massa, en tanto, hace días también insiste con, además de tender puentes dentro del oficialismo, hacerlo con la oposición para generar "una agenda de consensos", que compara con el pacto de la Moncloa, que se llevó a cabo en España en 1977 después del franquismo y en un contexto de graves problemas económicos.