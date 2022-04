La presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Guerrero, salió ayer al cruce del documento que la UCR publicó tras la convención realizada este sábado. “Claro que cuando el Pueblo se expide, o cuando las mayorías parlamentarias no les son favorables, el radicalismo y sus socios del Pro, enseguida judicializan todo, buscando que esa misma Justicia a la que ahora denostan, les otorgue, a través de decisiones judiciales, lo que no supieron conseguir en las urnas”, dijo en sus redes.



En la convención ordinaria de la Unión Cívica Radical (UCR), acordaron un escrito con duras críticas a la gestión del Gobierno, centradas en la Reforma Judicial que llevó adelante el Gobierno, la política minera y la re-reelección.

“Lamentablemente en sus dos años de gestión el actual gobierno de la provincia no construyó conductas que generen confianza y credibilidad, sino todo lo contrario”, expresa el documento, que carga contra “la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, y el aumento del número de miembros de la Corte de Justicia”. A la vez que ratifica el respaldo al Bloque de la UCR respecto a los acuerdos con las empresas mineras que obtuvieron media sanción.

En tanto, ayer, en un hilo de seis publicaciones, Guerrero defendió la gestión de Gobierno y refutó el documento: “Lamentamos la necedad opositora de no querer ver que Catamarca lidera a nivel nacional los índices de crecimiento del empleo privado, y que ello significa trabajo para los catamarqueños y mayores oportunidades para muchísimas familias. Y que eso no es producto de la casualidad, sino consecuencia de una gestión de gobierno liderada por Raúl Jalil, que trabaja todos los días para mejorar la calidad de vida de los catamarqueños. Todos creemos en el diálogo como el camino para encontrar consensos. Pero deben comprender que cuando las posiciones disímiles no llegan a acercarse, en democracia las diferencias se dirimen por el sistema de mayorías, como lo establece la propia Constitución. Y cada dos años, el veredicto lo da el Pueblo en las urnas”, expresó.

En otro posteo, Guerrero disparó: “El radicalismo habla de la pobreza, como si fueran absolutamente ajenos a su generación, cuando fueron partícipes necesarios del modelo neoliberal macrista que primarizó la economía y destruyó la industria nacional, priorizando por sobre la actividad productiva, la especulación financiera, la fuga de capitales y un enorme endeudamiento externo que colocó a la Argentina en condiciones de inviabilidad. Eso sí que benefició a unos pocos en detrimento de las mayorías populares!”, aseveró.

El documento de la UCR remarcó la postura de revisar los acuerdos mineros: “En cuanto a la política minera, merece especial respaldo el comportamiento del bloque de diputados de la UCR respecto de exigir en el ámbito parlamentario las condiciones elementales de transparencia en el tratamiento de acuerdos celebrados entre empresas y el estado provincial. La política minera debe afrontarse con perspectiva de desarrollo local, defendiendo la sustentabilidad ambiental y social y lejos de los negocios de los amigos del poder”, señalaron.

En este sentido Guerrero defendió la política minera del Gobierno: “Nada dicen de que hoy tenemos un gobierno que ha mejorado sustancialmente las condiciones para el desarrollo de la actividad minera, con estricto cuidado del medio ambiente y participación de la ciudadanía en audiencias públicas que analizan los informes de Impacto Ambiental, en forma previa a que la autoridad minera pueda otorgar algún permiso de explotación. Desconocen la existencia de los Centros de Control Ambiental, y su labor esencialísima respecto a garantizar a la comunidad el derecho de acceso a la información ambiental minera”.

También destacó que el gobierno “exige que un 70% de la mano de obra de la actividad minera sea catamarqueña, que las empresas tengan su domicilio legal en la provincia. Un gobierno que invierte los recursos provenientes de la minería en obras de infraestructura para las propias comunidades aledañas a los proyectos mineros, y que es la propia ciudadanía de esas localidades la que vota que obras quiere que se hagan”.

La diputada recordó además: “Han obviado decirle a la comunidad que quienes establecieron las reglas de juego para la inversión minera, fueron ellos mismos, a través del gobierno del FCyS, cuando derogaron con sus propias mayorías parlamentarias, la normativa que regía desde el anterior gobierno peronista y que establecía las regalías mineras en el 10%, para adherir a la Provincia a la Ley Nacional de Inversiones Mineras que ponía el tope en el 3% del valor boca mina deducidos los costos de explotación”.

Y acentuó: “Omiten deliberadamente recordar que fue el propio Ministro de Gobierno de Oscar Castillo, quien reconoció públicamente que se habían gastado los fondos provenientes de regalías mineras en gastos corrientes. Y tampoco les conviene reconocer que durante 20 años, no les dieron ninguna participación a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los yacimientos, las cuales no se vieron beneficiadas con obras de ningún tipo”.

La semana pasada la oposición se negó a participar de una reunión que convocó el gobernador Raúl Jalil con los legisladores con el objetivo de discutir la política minera, después que el bloque opositor amenazara con judicializar la sesión que dio media sanción a los acuerdos con las mineras Galaxy y Liex.

Tras el faltazo, Jalil volvió a convocarlos públicamente, esta vez agregando el debate por la Reforma de la Constitución en un clima tensado por la interna que se abrió en el oficialismo por el fallo que permite al intendente Guillermo Ferreyra ir por la tercera elección.