José Luis Espert no termina de negar su vínculo con “Fred” Machado, acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional, estafas millonarias y lavado de dinero. No lo hizo cuando salieron las primeras denuncias en 2019 ni ahora, cuando se conoció que recibió una transferencia de 200 mil dólares en aquella campaña electoral.

El primer candidato por La Libertad Avanza asegura que se trata de una operación política por parte de la oposición –mismo discurso que el propio Presidente Javier Milei– y si bien en algún momento dijo que casi no conocía a Machado y que solo uso una vez su avión privado para un vuelo a Viedma. Sin embargo, cada vez más voces que estuvieron ligadas a Espert salen a desmentir y señalar un vínculo más que cercano.

Clara Montero Barré, exjefa de prensa de Espert durante la campaña presidencial del 2019, reveló detalles sobre las reiteradas reuniones entre el economista neoliberal y Machado. Y más: aseguró que fue el propio procesado por narcotraficante el que le dio el empujón final para que Espert se presente como candidato.

“Sí, yo lo ví dos veces a Fred Machado. Las dos veces con José Luis Espert. Me lo presentó él”. Y añadió sobre las tímidas negativas de Espert del vínculo: “Finge demencia ese hombre. Yo no lo entiendo. Pero menos cómo lo siguen sosteniendo, a una persona tan mentirosa”.

Según Montero Barré, el vínculo no solo era constante, sino que también eminentemente político. “Yo soy productora y periodista. Yo no soy protagonista de nada. Longobardi me nombró, algo que es real, porque lo quería a él como candidato a vicepresidente”, dijo sobre cómo su nombre salió a la luz en medio de todo este torbellino de noticias.

A lo que agregó sobre por qué surgió esa llamada a un periodista para solicitarle una reunión con Machado y Espert: “Lo que no entiendo es por qué niega el vínculo con Machado cuando tenían vínculo. Fred proponía candidatos a vicepresidente. Él lo impulsó para que sea candidato. Es el que le dio el empujón”.

En tanto, sobre las reuniones, dijo: “El primer encuentro, voy a ser muy conurbano, no me gustó porque estaba con muchas marcas. Y fue de esos que llegan de Estados Unidos y te hablan mitad en inglés y mitad en español. Después la segunda reunión, en la casa de Luis Rosales, que habían convocado a un asesor americano, lo vi más humano. Porque no sabíamos lo que estábamos haciendo en la reunión. Y no había nada para comer y mandamos a un chico a que compre sanguchitos”.

Así, sobre las declaraciones de Espert, que asegura que todo es una operación política, dijo: “Me están mandando videos de anoche. Y no puedo entender cómo alguien miente tanto. Y cómo los periodistas no lo arrinconan. Está mintiendo. Y pueden hablar con Bonacci que le dio el sello. Con Asseff que le dio el sello y se lo sacó. Con el primer jefe de campaña. Con el segundo jefe de campaña. Así como yo, hay un montón de gente que sabe”.

Finalmente, dijo: “Para mí del Gobierno lo quieren bajar y se está resistiendo. Es más, recibí un mensaje hace poco --que no lo tomo como amenaza, de alguien que me quiere-- y me dice dejá de exponerte al pedo desde Catar que te van a hacer aparecer en el Riachuelo. La persona que me lo mandó me lo está diciendo con aprecio. Me está diciendo que baje los humos. No creo que Espert pueda hacerme nada. No creo que nadie le pueda hacer nada a ningún periodista”.