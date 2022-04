En plena pandemia Víctor Contreras y Michel Páez comenzaron una investigación periodística para reconstruir la historia del futbol riojano. Tomaron el periodo que va de 1960 a 1990 y encontraron a dos mujeres que marcaron la historia del fútbol femenino: Virginia Andrada y María “Pelusa” Cáceres las primeras futbolistas de esta provincia en jugar en una selección nacional de fútbol.

La investigación tomó como fuente principal el archivo del diario El Independiente y luego pudieron entrevistar a personas referentes de esa época. Una de ellas fue Virginia Andrade que relató en primera persona su paso por el fútbol femenino riojano.

“La de Virginia y la de “Pelusa” (fallecida hace unos años) son una de las tantas de aquel fútbol riojano, entre 1960 y 1990, que vamos rescatando y resignificando desde la memoria histórica en este presente. Pero en esta historia de jugadoras de fútbol, de mujeres, quizás lo más significativo e importante sea la de la valentía, y hasta de transgresión social y cultural que estaban produciendo. Estaban dando, nacimiento y legitimación a una disciplina deportiva, que desde siempre fue una propiedad privada de los varones, por eso allí reside, quizás, el valor, además del logro y orgullo de ser nuestras primeras mundialistas desde el fútbol”, destacan en la investigación que también alcanza a campeonatos infantiles.

Michel Páez comenta a La Rioja 12 que a estas mujeres “nadie la registró y ese es el objetivo principal de la investigación: poder aportar a la recuperación y visibilizacion de esas historias que no están reconocidas y que forman parte de la cultura popular”.

A Virginia Andrade le gustaba el deporte desde la infancia, nació en Chilecito, vivió en Tilimuqui y con su familia se trasladó a la capital. Formo parte el primer equipo de fútbol de mujeres de La Rioja, el de la concesionaria Ika (industrias Kaiser Argentina). A los 14 años fue parte del éxodo y desarraigo al emigrar a Buenos Aires en busca de trabajo. No dejó el fútbol y acomodó su tiempo entre el empleo como trabajadora de casas particulares y el entrenamiento.

En 1965 regresó para visitar a su madre y la entusiasmo un campeonato local. “Nosotros éramos de la IKA Sport Club, que era la concesionaria de autos que quedaba al frente de la iglesia San Francisco” (Industrias Kaiser Argentina). Me buscan para el campeonato y me re engancho y me quedo como un año y medio. Lo habíamos armado tan bien, que no se da una idea como jugaba la Pelusa. Un año y medio y no había caso de que nos ganen, nos gritaban. Se llenaban los clubes, Andino y Estudiantes para vernos perder. Había clubes como las Alondras, las de Belgrano, muchos equipos. Eran un montón de mujeres que jugaban al fútbol. Yo ya me había olvidado del trabajo, daba todo por jugar”.

Después de ese año y medio en la Rioja vuelve a trabajar a Buenos Aires: “Me encuentro con un matrimonio italiano dueños de la General Electric, entraba a las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde, eran las 4 de la tarde y le pedía a mi Dios que me diera fuerzas para limpiar y salía con el rollo de plata que tanto necesitaba. Lunes, miércoles y viernes trabajaba, los martes y jueves entrenaba y los sábados y domingos salíamos a jugar. Imagínese mi estado físico, que creo que es lo que me mantiene aún”, cuanto a sus 74 años.

México 1971 y el glorioso partido contra Inglaterra

La segunda copa del mundo se disputó entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre de 1971 y partieron con el combinado de 16 jugadoras a México. Según cuenta Andrada el viaje “fue dificultoso, contaban con muy pocos recursos y no tenían camisetas, botines ni entrenador. El comité organizador compró todo lo que les faltaba, desde el hotel, comida hasta las camisetas”.

Jugaron contra México y perdieron y luego contra Inglaterra y ganaron. Para el equipo fue una hazaña “porque las inglesas eran grandotas, rápidas y jugaban muy bien”. La final quedó entre México y Dinamarca. “Allá en México estuvimos 1 mes y 20 días, mucha gente llegaba a saludarnos en todos lados, firmábamos autógrafos. Y ese día de la final de las danesas contra las mexicanas, nosotras llegamos medio tarde, estuvimos un poco arriba, otro poco abajo para ver la final, no teníamos lugar, había más de 120 mil personas gritando por México y las danesas terminaron ganando la final, eran tremendas, re grandotas pasaban el metro noventa y tenían un espectacular juego”, cuenta Andrada en la investigación.

Volvieron a La Rioja en noviembre de 1971. Virginia Andrada y María “Pelusa” Cáceres eran integrantes de la selección argentina de fútbol de mujeres. La delegación fue recibida en el arco de entrada a la ciudad por una caravana que las acompaño en la “vuelta de bienvenida” por las calles céntricas para quedar en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 5.