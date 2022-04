Leonardo Cositorto fue detenido en República Dominicana. El arresto del CEO de Generación Zoe, acusado de una estafa piramidal, fue confirmado por su abogado Miguel Ángel Pierri. Según explicó su letrado, ahora se abren dos escenarios posibles: que su cliente acceda a ser trasladado a Buenos Aires o que se niegue y comience el trámite para su eventual extradición al país.

Cositorto se encontraba prófugo de la Justicia, acusado de los delitos de presunta estafa y asociación ilícita. Era buscado desde mediados de febrero. Pierri contó que recibió una llamada de Cositorto momentos antes de la detención, cuando una comisión policial se encontraba en la puerta del domicilio donde se escondía en República Dominicana.

"Cuando hablé con él le dije que no tenía dudas de que era de Interpol", sostuvo el abogado en declaraciones a Radio 10. Pierri aseguró no saber dónde se encontraba su defendido, pero sí indicó que se movía entre Colombia y Dominicana. "El alerta roja de Interpol se activa cuando uno llega al aeropuerto, en este caso pasaron muchos días y se decidieron a ir a buscarlo", analizó el letrado.



"Acá no hay entrega, hay detención", confirmó Pierri sobre la situación de su cliente, a la que calificó como "complicada". Durante la entrevista con Radio 10, el abogado se animó a comparar la situación de Cositorto con la de un narcotraficante y aseguró que "hay gente que está muy ansiosa por su dinero". Sin dar nombres, Pierre habló de gente asociada a los clubes de fútbol Chacarita y Boca. "Hay gente mala y esta...", describió.

"Este caso fue diferente al de (Maximiliano) Batista, acá no hay entrega, hay detención", dijo Pierri. Batista era el segundo de Cositorto en Generación Zoe, quien se entregó a la Justicia. Ahora, Cositorto será puesto a disposición de Interpol, explicó Pierri, quien añadió que "si él accede a esta detención lo van a transportar a Buenos Aires".

Según el letrado, quien dijo que viajará a Dominicana, el trámite de extradición podría demorar entre 30 y 45 días y el destino terminará siendo un penal en Córdoba, donde se tramita la causa.

Las detenciones a los responsables de Generación Zoe

El CEO de Generación Zoe había dado su última entrevista la semana pasada, cuando ratificó que no tenía previsto regresar a la Argentina e insistió en rechazar la acusación respecto de que sus empresas hayan producido una "estafa piramidal".

"Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar", había dicho Cositorto. La charla que mantuvo con su abogado esta mañana, con una comisión de Interpol en la puerta, pusio punto final a sus días como prófugo.

Generación Zoe es investigada por la justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como "esquema Ponzi o piramidal". "Hay pruebas lapidarias", aseguró la firscal del caso en Córdoba, Juliana Companys.



Cositorto, como así también Batista, están acusados de comandar la organización que se dedicaba a "captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan solo invirtiendo 1000 dólares".

En este sentido, ofrecían "ganancias superiores a los 100 mil pesos mensuales" y "las personas que no tienen dinero, son llamadas a captar a otras cinco o diez que pongan el dinero solicitado para poder ingresar".

La detención de Cositorto completa una serie de detenciones ocurridas durante marzo. Hace dos semanas, Batista llegó en un vuelo de Air France. Mientras que una semana antes, la Justicia había ordenado las detenciones de Marcelo Valdez y Federico Moreno, quienes fueron detenidos en Villa María y quedaron imputados por asociación ilícita y estafa.