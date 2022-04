El Gobierno negocia con supermercados chinos y almacenes la implementación de la próxima etapa de Precios Cuidados, que comienza este viernes. "El objetivo es que esta iniciativa, que contendrá 60 productos pertenecientes a diversos rubros de consumo masivo, esté presente en todo el país y establezca precios de referencia en comercios de cercanía, con el propósito reducir la dispersión de valores que existe entre estos locales y las grandes cadenas de supermercados", informó Comercio Interior.

Para reducir la disparidad de abastecimiento, consumo y precios que se verificó en el último entre los grandes supermercados y comercios medianos y chicos, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti viene tejiendo la nueva etapa del acuerdo de precios con otros actores de la cadena. La semana pasada, se reunió con empresas del sector mayorista, con quienes se llegó a un entendimiento para proveer los productos a los comercios de proximidad a precios acordados.

Este lunes, Feletti junto al subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, y la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, se reunieron con representantes de supermercados de origen chino y entidades que nuclean autoservicios, almaceneros, supermercadistas y polirrubros.

"Tanto las y los representantes de supermercados chinos como las y los almaceneros manifestaron su intención de colaborar con la sociedad y de ser parte del programa +Precios Cuidados, para que el mismo se amplíe con la llegada a muchos más puntos de venta. La canasta de proximidad se trabajará también con las áreas responsables de comercio de todas las provincias, en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI), para lograr un correcto monitoreo de precios y abastecimiento por parte de todos los eslabones de la cadena de comercialización", indicó Comercio.

Del encuentro participaron dirigentes de la Federación de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de la provincia de Buenos Aires (FABA), del Centro Unión de Almaceneros y Autoservicistas de Rosario, la Cámara Argentina de Supermercados Chinos y la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos en la República Argentina (CASRECH).

+Precios

"Vamos a largar la nueva lista de esos 1300 productos de Precios Cuidados y lanzar la de proximidad, que son 60 productos. Además, ya empezamos una ronda con intendentes y autoridades de la provincia de Buenos Aires para la canasta de verduras, que son cinco productos --cuatro verduras y una fruta-- que van a arrancar en supermercados y después hay que ver cómo llega al resto de los barrios, y ratificar el programa de Cortes Cuidados y ampliarlo. Esto se va a completar con una reunión con el Consejo Federal de Comercio Interior que abarca a mis pares de las provincias para lograr implementar estas cuatro canastas en el resto del país", precisó Feletti.

Estas medidas se encuadran en lo que Comercio considera el cuadro de contención de precios, que si bien forma parte del cóctel antiinflacionario, no permite resolver por sí solo la desaceleración de los precios, según dijo Feletti días atrás. El propio funcionario sugirió una mayor agresividad con la política de suba de retenciones.



Frescos

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró que los productos frescos no van a estar incluidos dentro de la canasta de Precios Cuidados sino que se negocian por fuera del acuerdo. "Lo que más ha crecido en precio son los productos frescos, mientras que el producto de góndola creció por debajo del promedio de la inflación. La inflación en productos frescos tiene que ver con los costos de logística, de mantenimiento, porque muchos dependen de la cadena de frío, y de la producción que está atomizada en pequeños productores y no hay grandes jugadores. Esto requiere de una atención y análisis especial donde debemos abordar el problema de una producción a mayor escala, pero por ahora, no vamos a incluirlos en el programa de Precios Cuidados", dijo.