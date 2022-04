El descarrilamiento de un tren de cargas, el sábado a la noche en el puente que atraviesa la ruta nacional 33 en Pérez, activó una investigación porque se comprobó que en ese punto a la vía le faltaban las eclisas –planchuelas de acero abulonadas que fijan la unión de un tramo de riel con otro– y ahora queda la incógnita de si esa anomalía se debió a un sabotaje o a un robo común de los que hoy se han hecho frecuentes sobre objetos de metales varios. Y de una forma u otra, quedó en tela de juicio el mantenimiento de la traza ferroviaria, a cargo de la empresa Trenes Argentinos Cargas, sociedad anónima del Estado.

La firma comunicó ayer que radicó denuncia penal en la Justicia Federal, mientras continuaba la remoción de dos de los seis vagones cargados con soja a granel que salieron de carril y cayeron sobre el terraplén y la traza de la ruta que pasa bajo el puente. Los otros cuatro fueron encarrilados en la vía. Antes hubo que recuperar el manto de soja desparramada en el cruce. Según las previsiones de la empresa, el tránsito vehicular se restablecería hoy. Las grúas también procedían a retirar la estructura colapsada del puente llamado "La Virginia", que data de principios de siglo XX, y también de los rieles deformados por el descarrilamiento del convoy.

Los inspectores que acudieron al lugar del accidente contaron la ausencia de 15 pares de eclisas, la infraestructura de acero y gruesos bulones que aseguran la unión entre un riel y otro. De eso se compone la denuncia que Trenes Argentinos radicó ayer al mediodía en la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Javier Arzubi Calvo.

“Cabe destacar que no es la primera vez que se registran este tipo de hechos y que Trenes Argentinos tiene radicadas presentaciones por motivos similares en la zona que se constatan por los patrullajes de vía que la Empresa realiza de forma regular”, amplió la compañía estatal en su comunicado.

En tanto, la caída de los vagones reavivó cuestionamientos y cuentas pendientes. El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, aprovechó para marcar la necesidad nunca cubierta del famoso Plan Circunvalar, un proyecto ferrovial que implicaba una multimillonaria inversión en transformar toda la infraestructura de transporte y logística alrededor del departamento Rosario.

"Esto es parte de lo que uno reclama y pide hace tiempo. Solo quienes gestionamos el territorio entendemos la importancia de obras de envergadura. No es capricho el pedido. Si hoy estuviese el Plan Circunvalar o la autovía no tendríamos este tipo de hechos y evitar otros accidentes. Hay obras que son imprescindibles", señaló el jefe municipal.

Corsalini, con todo, consideró la explicación de la empresa atribuido a un sabotaje por el robo de las piejas de sujeción, y solo valoró que no haya causado víctimas. "Ocurrió el sábado a las 9 y media de la noche, un momento en el que mucha gente transita por allí. Pudo haber sido una desgracia", expresó.

El intendente de Pérez reveló su intriga acerca de las circunstancias en las que las eclisas fueron retiradas. "Vemos permanentemente cuadrillas trabajando. Y no es simple ir a sacar un elemento de este tipo", dijo. La hipótesis del sabotaje tiene una explicación menos conspirativa: el valor de piezas de metal que las chatarrerías compran de manera ilegal para posterior fundición.

La Asociación Amigos del Riel aclaró ayer que "no formuló ninguna denuncia relativa al incidente ferroviario ocurrido el sábado en el límite entre Rosario y Pérez. Somos respetuosos de los peritajes e investigaciones que realicen las autoridades. Recién entonces nos expediremos", marcó la entidad civil. Uno de sus miembros, Carlos Fernández Priotti, reflexionó por LT8: “Estamos pagando las consecuencias de tres décadas de la famosa concesión de los corredores ferroviarios que no sirvió para nada porque no se hicieron las inversiones”.