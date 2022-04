Con tres posibles candidatos para la interna presidencial de las PASO, la UCR comenzará un proceso ritual previo a las definiciones: elegirá la Convención --que es la que define políticas de alianzas-- y hará un congreso partidario a mediados de este año para mostrar músculo. Mientras tanto, tiene tres precandidatos que se muestran activos para llegar a 2023. Al sumarse Facundo Manes al pelotón de postulantes junto a Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, la UCR perdió un candidato a gobernador bonaerense y hoy la puja con Diego Santilli, quien competiría por el PRO, está vacante. Por eso, Martín Tetaz está recorriendo el territorio bonaerense: estuvo en Mar del Plata, con la idea de ir instalando de a poco su pase desde CABA a la provincia.



Desde el final del gobierno de Mauricio Macri los radicales tienen como objetivo cambiar el balance de poder interno en Juntos por el Cambio y pasar a ser el partido que lidera la alianza opositora. Ni las elecciones del año pasado --en las que buscaron destacar su despliegue territorial--, ni ningún otro suceso consiguió hasta ahora darles ventaja sobre el PRO. De hecho, ambos partidos conviven sin que ninguno pueda ejercer un liderazgo decisivo sobre el otro.



La UCR seguirá, no obstante, su calendario de elecciones internas para prepararse para la contienda de 2023, donde esperan ganarle las PASO al PRO. Tendrán dentro de dos meses una elección de convencionales, en las que seguramente se volverá a ver la sorda disputa entre Martín Lousteau y Gerardo Morales por controlar a la mayoría. Ninguno de los dos parece dispuesto a romper su alianza con el PRO, por lo tanto lo que se juega es una disputa por la conducción interna.



También habrá hacia mediados de este año un congreso partidario, de donde saldrán una serie de bases programáticas hacia 2023. Son las formas tradicionales del centenario partido para ir organizándose hacia las elecciones.

Por ahora, tiene tres anotados para las PASO: Morales, Manes y Cornejo. En las últimas horas, el exgobernador mendocino volvió a recordar que no se bajó de las aspiraciones que viene mostrando desde 2020. "Tengo vocación y no lo descarto. Tengo una clara vocación por administrar la Argentina. Mi experiencia de gobierno de cuatro años en Mendoza es mi principal carta de presentación", señaló el actual presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Cornejo aprovechó para fustigar a Javier Milei, a quien el ala dura del PRO busca sumar como eventual aliado: "Algunos liberales hablan desde la tribuna y nadie tiene la verdad atada. Hay muchas administraciones radicales ejemplares en materia de temas fiscales y demás".

Morales sigue apuntalando su candidatura con un perfil público alto y con recorridas nacionales: viajó a Tierra del Fuego por Malvinas y aprovechó para reunirse con el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio. La semana pasada compartió con Horacio Rodríguez Larreta un homenaje a Raúl Alfonsín. También apuntó a diferenciarse lo más posible de Mauricio Macri, tanto por su gobierno como por sus posturas públicas sobre privatizaciones y la reivindicación del gobierno de Carlos Saúl Menem.



En tanto, Manes sigue con el tipo de recorridas que hacía antes de entrar en la política partidaria. Por ejemplo, el fin de semana pasado viajó a Santa Cruz y presentó su libro Ser humanos. Luego participó de un acto por la soberanía de las Islas Malvinas. Con la decisión de impulsar a Manes como otro posible candidato a presidente, la UCR bonaerense quedó con un vacío para disputar la candidatura a gobernador, lo cual podría ser una buena noticia para Diego Santilli.



No obstante, Lousteau parece haber notado ese vacío de candidatos y el diputado Martín Tetaz comenzó a caminar la provincia. Su más reciente visita fue a Mar del Plata, donde recorrió una empresa portuaria con Nicolás Maiorano, de Evolución, y participó de una charla abierta en un café. “Elegimos esta ciudad porque Mar del Plata resume bastante bien la problemática de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad que tiene gran producción, pero al mismo tiempo las empresas tienen problemas con los gremios, con el acceso financiero por parte del Estado, todos problemas que están en el sector de la economía se resumen en la industria de la pesca", le detalló Tetaz a una radio local.



Tetaz, que la semana pasada defendió al diputado de Evolución Alejandro Cacace ante las críticas de Morales, terminó por reconocer que no acompaña su proyecto de dolarizar la economía: "Se puede dolarizar, pero por empezar no hay dólares. Los dólares de reserva hoy son de adorno, es complicado dolarizar sin dólares. A mi juicio no es la mejor forma de combatir la inflación".