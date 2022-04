El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, señaló con preocupación que la coalación del Frente de Todos está atravesando un tiempo de "autoflagelo" e instó a fortalecer la unidad del gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

"Últimamente me encuentro con compañeros que me dicen que si seguimos así vamos a perder las elecciones porque la economía está recontra mal. Esto es como un partido de fútbol. Si uno va a la cancha pensando que va a perder no hay duda que va a perder", dijo Ferraresi en comunicación con La García.

En este sentido, se mostró "tranquilo" y dijo que "los problemas que estamos abordando van en un sentido positivo".

"Estamos bajando la desocupación. Argentina creció 10 puntos en pandemia y va a seguir creciendo este año. Los salarios superaron a la inflación. La inversión en vivienda es inédita en la Argentina. Nunca hubo un volumen de obras publicas en marcha como el que hay ahora. Recuperamos políticas de derechos", enumeró el funcionario.

De todos modos, reconoció que "la inflación es un problema". "Lo tenemos que resolver, pero no todo es desastroso. El macrismo terminó con 54 puntos de inflación, pero contaba con la cobertura mediática", señaló.



Ante está situación, el ministro sostuvo que las políticas deben estar por encima de las gestiones y aseguró "que hay 2023" para el Frente de Todos.

"Tenemos que replantear la unidad en la base del camino que queremos recorrer. De cara al 2023 debemos redefinir una propuesta que muestre lo que hemos hecho bien, lo que tenemos que corregir para volver a generar encantamiento".

En ese sentido, Ferraresi recordó que la unidad del Frente de Todos fue "un pedido de la gente para ganarle al neoliberalismo" y sostuvo que nadie quiere "romper" la coalición.

Ferraresi le respondió a Larreta

En otro fragmento de la entrevista, Ferraresi salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la carta que publicó el lunes donde se quejó por la suba de la valuación fiscal de la AFIP.

"Las valoraciones fiscales de las propiedades no tienen nada que ver con el valor real. La AFIP tiene la responsabilidad de regular el valor de las propiedades. No veo que haya ninguna violación de derechos", expresó el funcionario.