La advertencia de Axel Kicillof sobre la inflación fue contundente: “En el conurbano y el interior no da más la situación social”. El gobernador bonaerense se encolumnó así con las sanciones económicas del Gobierno nacional impuso a las empresas formadoras de precios y le apuntó al FMI: “No puede haber más ajuste. Esto, los muchachos del Fondo Monetario Internacional no sé si el español lo dominan, pero el la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y venimos de una pandemia, recuperándonos de una situación muy grave”, sentenció.

Desde Arrecifes, donde entregó escrituras de propiedad para familias a 702 familias de ese municipio, Kicillof se refirió a la multa que impuso la Secretaría de Comercio al Molino Cañuelas por la suba de precios. "Evidentemente con los precios de guerra que hay en el mundo, para algunos hay unos negocios bárbaros. El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la provincia pueden generar una rentabilidad inmensa, que no tiene que ver con una inversión sino con una guerra en Europa. No solo alguno se va a enriquecer mucho, otros se van a empobrecer. No lo podemos permitir como Gobierno", indicó el gobernador en una entrevista concedida a C5N.

“Está bien que se tomen medidas. El que firma un acuerdo y no lo cumple, que pague las consecuencias porque si no es muy fácil aparecer acompañando medidas y después incumpliendo. Con la situación que estamos viviendo en la provincia no puede haber más ajuste”, agregó el gobernador y lanzó la advertencia: “Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros apoyaremos. Y todo lo que falte lo vamos a pedir porque aquí con el conurbano y también con el interior no da más la situación social".

Kicillof recordó que la inflación "es un tema con una larga historia". "Me tocó ser ministro de Economía y pelear contra los precios. Hay muchos factores que confluyen. Hoy también hay una guerra. La zona de conflicto es productora de alimentos y gran proveedora de energía y de gas. Está habiendo una presión muy alta", aseguró.

En la entrevista, Kicillof también planteó que la guerra entre Rusia y Ucrania es una de las principales causas del incremento de precios de alimentos, que impacta de lleno en los sectores populares de nuestro país. "Escuché a Kristalina Georgieva (directora del FMI) diciendo que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que eso trae", señaló el gobernador en referencia a la decisión del Gobierno nacional.

De todas maneras Kicillof señaló que hubo "una recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia" y sostuvo que "en la mayoría de los países del mundo la recuperación estuvo por debajo de los números de pandemia. Nosotros estamos arriba".

Agregó que esa recuperación hizo que "mejoraron algunos indicadores de pobreza y de empleo", aunque admitió que todavía "falta la distribución, los ingresos y los salarios". "Eso implica que los precios dejen de subir", insistió el gobernador.

Kicillof encabezó un acto de entrega de 702 escrituras del programa "Mi escritura, mi casa", junto al intendente local, Javier Olaeta y los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, entre otros funcionarios.

“Este programa surgió para dar respuesta a miles de bonaerenses que, con mucho esfuerzo, accedieron a sus casas pero no han podido obtener el título que certifica la propiedad”, aseguró el gobernador y les dijo a los beneficiarios presentes que “con la escritura, podrán conseguir un crédito, utilizar sus viviendas como garantía y, sobre todo, dejar un legado para sus hijos y sus familias”.

En su paso por Arrecifes, Kicillof también fijó postura sobre la lucha contra la inflación y en contra de las políticas de ajuste del FMI.