La defensa del femicida Naim Vera, presentó un recurso extraordinario ante la Corte de Justicia de Catamarca, luego de que los jueces decidieran ratificar la sentencia que lo condenó a prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado de Brenda Micaela Gordillo. En caso deque se declare admisible el recurso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidirá si deja firme el fallo.

La sentencia, emitida por unanimidad por los jueces de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación el 14 de mayo de 2021, había sido casada por el defensor de Vera, Gonzalo Ferreras.

Vera fue condenado por el delito de homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y violencia de género (femicidio), sin embargo, su abogado argumentó ante la Corte que no habría existido ninguno de los dos agravantes y que el joven sólo habría incurrido en homicidio simple.

La respuesta de los 7 jueces de la Corte local fue unánime en cuanto al agravante por violencia de género y mayoritaria con respecto a la relación de pareja y confirmó el fallo de primera instancia el 16 de marzo pasado. No conforme con la resolución, Ferreras decidió recurrir a la última instancia que le queda y presentar un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre el caso.

En diálogo con Catamarca/12, el abogado de la familia de la víctima, Sebastián Ibáñez explicó: “Aún no me notifican formalmente, pero cuando lo hagan me tienen que dar copia del recurso y yo tengo 10 días hábiles para emitir una opinión. También, en ese mismo plazo, el Procurador tiene que emitir un dictamen sobre lo mismo, es decir sobre si el recurso cumple con requisitos para su admisibilidad”, explicó.

En tanto, opinó que “muy seguramente se va a cerrar esa vía, porque no se dan los requisitos legales para ese recurso, porque no hay violación de normas de rangos constitucionales ni hay arbitrariedad en la sentencia. Así lo vamos a plantear nosotros”, dijo.

Una vez emitidas las dos opiniones (Procuración y querella), la Corte local debe decidir si le declara la admisibilidad formal o no del recurso. En caso de admitirlo lo eleva a la Corte suprema de Justicia, en caso contrario, Ferreras puede presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema.

“Suponiendo que el recurso llega a Nación no creo que prospere, porque los jueces supremos hacen uso de la perspectiva de género hace mucho más tiempo que Catamarca”, concluyó.

El caso

El 1 de marzo de 2020 a la madrugada, Vera, quien sostenía una relación sexo-afectiva con Brenda desde el 24 de noviembre de 2019, la citó en el dúplex propiedad de su abuela, ubicado sobre la calle Ayacucho Norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca.

La relación entre ellos había comenzado a ser conflictiva ya que Brenda creía que estaba embarazada y se negaba a abortar como Vera se lo pedía. Ante esta negativa, el adolescente, quien "veía truncados sus planes de irse a estudiar a Córdoba", ese mismo mes comenzó a idear la manera de “deshacerse” de la joven.

La investigación determinó que hasta pensó en contratar un sicario para que la acuchillara en la panza y que de esta forma ella perdiera el embarazo, e incluso pidió ayuda a sus amigos, quienes nunca pensaron que podía llegar a cometer el hecho. El desprecio que sentía por la situación lo hizo decirle a uno de sus compañeros: “Si vamos al casino y ganamos, compro tres botellas de alcohol para quemarla”.

Las cámaras de seguridad determinaron que el 1 de marzo, Brenda, quien había manifestado varias veces a sus amigas que se sentía enamorada de Vera, y se lo había dicho a él mismo, llegó al dúplex a la 1.48 de la madrugada. La autopsia determinó que la vulnerabilidad de la chica, quien medía 30 centímetros menos que su agresor, era evidente y que no alcanzó a defenderse. Vera la asfixió metiéndole una prenda de vestir en la boca. Posteriormente y tal como había manifestado a su amigo, sacó las botellas de alcohol que había comprado e intentó quemarla en la parrilla.

Esa noche, su padre le había prestado la camioneta como él había planificado. Cargó los restos y una pala en la caja del vehículo, tiró en el contenedor de basura que estaba en la esquina de la vivienda una bolsa con lo que logró limpiar del asador y llevó el cuerpo hasta ruta provincial 4, en donde la enterró.

Sus amigos, que intuyeron lo que había hecho, avisaron a su familia. Es por esto que en horas de la noche del mismo día y acompañado por su padre Vera se entregó a la justicia.

La familia de Brenda, en tanto, había denunciado su desaparición y la buscaba desesperadamente. La noticia de su asesinato, les llegó cerca de las cero horas