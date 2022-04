El 26 de abril vencerá el plazo para que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo sobre la discusión entre el Gobierno nacional y el Gobierno porteño sobre los fondos coparticipables. En ese marco, este miércoles hubo una reunión entre las partes en Casa Rosada y, según aseguraron desde Nación, la Ciudad se llevó una propuesta concreta de montos que deberá analizar y podrá responder el próximo miércoles en un nuevo encuentro. Pero las cosas no parecen fáciles. Desde el GCBA expresaron a Página/12 que no aceptaron la propuesta y se comprometieron a llevar una distinta al próximo encuentro.

Frente al vencimiento del plazo el 26 de abril, según comentaron desde el Gobierno, se abren tres escenarios: una posibilidad es que haya un acuerdo entre las partes antes de esa fecha; otra que expire el plazo y se vuelva a llamar a las partes y la tercera es que exista una prórroga. Desde Nación indicaron que "lo más lógico es que exista una prórroga", y que "como existe buena voluntad entre ambas partes lo más probable es que se pida una prórroga conjunta a la Corte". De todos modos, habrá dos reuniones antes de la fecha final: el 13 y el 20, en ambas podrán llegar a un acuerdo.

El compromiso de ambas partes, tras el encuentro, fue no hacer circular los detalles de los números que Nación propuso a Ciudad. La propuesta integral, según contaron desde Casa de Gobierno, fue: fijar un nuevo monto, el método y la actualización, por fuera de la coparticipación. Desde Ciudad agregaron que "la reunión fue buena como las anteriores, se avanzó bastante en dos cuestiones: una con lo que tiene que ver con el mecanismo alternativo a la coparticipación y otra que tiene que ver con la forma en que se va a ir actualizando el monto. Nación dio una propuesta que Ciudad rechazó y desde Ciudad nos comprometimos a llevar una propuesta de monto la semana que viene".

Desde Casa Rosada agregaron que la discusión se da en el marco de que "se trata de una de las policías con más presupuesto per cápita del mundo. Una cosa es financiar el traspaso desde el Estado nacional y otra es financiar a toda la policía de la Ciudad". Además puntualizaron que "cumplimos con lo que la ley dispone: llegar a un acuerdo. Si antes no hubo avances es porque no nos movimos de la ley. Hoy se avanzó con la propuesta de fijar el monto que se actualizaría por día, mes, semestre o año".