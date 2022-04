Cinco nuevos trabajadores fueron despedidos ayer de las obras del proyecto Sal de Vida, de la minera Galaxy Lithium. Los trabajadores denunciaron que la subcontratista Consorcio de Cooperación, que integran las firmas Contreras-Mogetta BBC, encargada de la construcción de los piletones para la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, sigue tomando represalias por las protestas que protagonizaron en marzo en reclamo de mejores condiciones de trabajo.



Hoy se espera que los trabajadores tomen nuevas medidas frente a los despidos que suman siete en los últimos 15 días.

A mediados de marzo dos trabajadores fueron desvinculados después de un paro en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo, y pidiendo que la patronal respetara los acuerdos salariales. El resultado fue la desvinculación de los dos delegados de la Asamblea que habían conformado, y el dictado de una conciliación obligatoria por parte de la Dirección de Inspección Laboral (DIL), que obligó a los trabajadores finalizar con las medidas de fuerza.

El director de la DIL, Diego Romero, expresó ayer a Catamarca/12 que no habían recibido ninguna novedad en relación con los nuevos despidos y que están a la expectativa de si surge alguna denuncia por parte de los damnificados. Sin embargo, respecto a los despidos anteriores, relató que en la conciliación “la empresa sostuvo que tenía sus motivos y que no se iba a retrotraer a la decisión que ya habían tomado, y que no iban a volver atrás con los despidos”.

En la reunión de conciliación no dejaron entrar a los trabajadores, solo participaron el secretario de la UOCRA, Víctor Hugo Baldrán, representantes de la empresa y del Ministerio de Trabajo.

En aquel momento, Carlos Moya, uno de los operarios que perdió su trabajo denunció: “Lamentablemente es así, es el modus operandi que tiene la empresa y la UOCRA con sus trabajadores, si alguien protesta lo echan como escarmiento. El Estado y el gremio en realidad deberían defendernos y están defendiendo a la patronal”, dijo.

Ayer este diario consultó al secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Catamarca, Víctor Hugo Brandán sobre los nuevos despidos, pero el gremialista no respondió.

Advertencia

En sus declaraciones respecto al conflicto, Brandán adelantó los nuevos despidos. Se expresó en contra del paro, y acusó a los trabajadores de poner en peligro las fuentes de trabajo de sus compañeros: “Espero que los muchachos tengan dos dedos de frente y levanten la medida de fuerza porque el resto de los compañeros quieren trabajar y ellos le están quitando el derecho, la libertad de trabajo a la mayoría de los trabajadores que están ahí y no los dejan salir. Y realmente la UOCRA no está de acuerdo”, había expresado el greamialista.

Acampe antiminero en Choya

Otro conflicto por la actividad minera está teniendo lugar desde hace varias semanas en la localidad de Choya, Andalgalá. Hoy se cumplen 72 horas del acampe de vecinos en la naciente del río Choya, en donde denuncian que por trabajos de la minera Agua Rica, se han producido grandes derrumbes que contaminan el agua.

“No queremos enfrentamiento con nadie, lo que pedimos es la presencia del Gobernador aquí en el cerro y que vea el desastre que están haciendo las máquinas, nos vamos a quedar todo el tiempo que sea necesario”, expresaron los manifestantes.

Teresita Regalado, secretaria de Desarrollo Minero de la provincia, reconoció que la empresa “está realizando algunas tareas en las nacientes del río Choya, que tendría algún tipo de relación con lo que se estaría denunciando”. En este sentido comentó que en el monitoreo que realizó la autoridad minera, se verificó que en la toma del río Choya el agua tenía un contenido de sólido en el fluido”, pero anticipó que “se está chequeando el dato para constatar si está en el rango de variabilidad histórica con otros valores tomados en la misma época estival en años anteriores”.

En tanto desde la asamblea El Algarrobo emitieron un comunicado en apoyo a las vecinas y vecinos que están acampando en la parte alta de la cuenca.

“Lxs vecinxs volvieron a constatar que MARA-Agua Rica está abriendo numerosos caminos con maquinaria pesada en la zona de Campo Grande, caminos que se desmoronan y arrojan sus minerales a las nacientes del Río Choya, minerales ajenos a la composición del agua y que CONTAMINAN EL AGUA DEL RÍO CHOYA”, expresaron.

