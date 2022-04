Ucrania advirtió a sus habitantes en el este del país que la última oportunidad para salir de la región será en los próximos días mientras se preparan para un nuevo ataque de Rusia. El canciller ucraniano dijo que las batallas en el Donbass traerán recuerdos de la Segunda Guerra Mundial luego de insistir en que su país necesita “armas, armas y más armas”. El gobierno de Volodimir Zelenski anunció que habilitó 10 corredores humanitarios hacia el sudeste del territorio ucraniano.

"Última oportunidad"



"Los próximos días son tal vez la última oportunidad de salir", precisó Sergiy Gaidai, gobernador de Lugansk, alineado con Kiev, sobre el corte de rutas para salir. Además dijo que la situación en las ciudades de Rubijn y Popasna se deteriora. “Las evacuaciones son complicadas (...) no hay un solo hospital de la región que esté intacto”, añadió. "Sacaremos a gente en autobuses hasta el último día, hasta que los rusos lancen su ofensiva", señaló.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó "los preparativos de la operación ofensiva en el este de Ucrania, que tiene como objetivo establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk". Esta semana Rusia anunció que estaba reorganizando sus tropas para enfocarse en lo que aseguran será la liberación del Donbass, donde autoproclamaron su independencia la República Popular de Donetsk y la República popular de Lugansk.

"Armas, armas y más armas"

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, hizo un pedido urgente a la OTAN. El canciller de Zelenski pidió a los países aliados que entreguen armas a Kiev para combatir a Rusia lo más rápido posible o el apoyo “llegará demasiado tarde”, enfatizó Kuleba en Bruselas. Recién llegado a Bélgica, Kuleba subrayó: "Vengo a pedir tres cosas: armas, armas y armas. Cuanto más rápido se entreguen, más vidas serán salvadas y destrucciones evitadas".

"O nos ayudan ahora, y estoy hablando de días, no, de semanas, o su ayuda llegará demasiado tarde y mucha gente morirá, muchos civiles perderán sus casas, muchos pueblos serán destruidos", precisó Kuleba en una rueda de prensa tras la reunión con sus pares de la OTAN.



"¿Cuántos Buchas deben tener lugar para que ustedes impongan sanciones? ¿Cuántos niños, mujeres, hombres deben morir -vidas inocentes que se pierden- para que ustedes entiendan que no se pueden permitir una fatiga de sanciones, así como nosotros no podemos permitirnos una fatiga de combates?", apuntó Kuleba.

Al respecto, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que los aliados de la Alianza del Atlántico Norte reconocen la urgencia y están preparados para apoyar a Kiev. "Los aliados de la OTAN están proporcionando muchos tipos diferentes de armas, también sistemas más pesados, sistemas avanzados y también sistemas que pueden derribar aviones y, por supuesto, atacar a blindados rusos", comentó Stoltenberg, aunque no precisó cuáles son los países que ofrecen ese apoyo.



Corredores humanitarios

El gobierno ucraniano además informó que habilitó 10 corredores humanitarios para evacuar civiles de las ciudades de Mariúpol, Tokmak, Energodar, Melitopol, Severodnoetsk, Lysychansk, Popasna, Rubizhne, Gyrske, así como ciudades en la región de Luhansk. La viceprimera ministra y titular para la reintegración de los territorios ocupados de Ucrania, Iryna Vereschchuk, confirmó los corredores en una comparecencia ante la prensa, en la que también precisó cuáles serán las respectivas rutas.

Está previsto que los residentes de Mariúpol, Tokmak, Energodar y Melitopol sean evacuados a la ciudad de Zaporiyia. Mientras que los habitantes de Severodonetsk, Lysychansk, Popansa, Rubizhne y Gyrske, serán recibidos en Bajmut. Vereschchuk afirmó que la evacuación de las ciudades de la región de Luhansk se realizará dependiendo del respeto al alto el fuego por parte de las tropas del Kremlin.



En tanto, en la ciudad de Bucha, donde Ucrania denunció las matanzas de Moscú, llegarán los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que sus equipos accedieron a la ciudad en la que fue denunciada una presunta masacre de civiles por parte del ejército ruso. "La gente con la que la CICR se ha encontrado está profundamente traumatizada, empiezan a llorar al comenzar a hablar, y uno de ellos no ha dormido en mes y medio, es difícil hacerse la idea de lo que han sufrido", indicó la organización en una nota. "Personas mayores y enfermos están solos en sus apartamentos sin calefacción, agua ni electricidad, mientras los que pueden hacen fuego en la calle para cocinar, llevando comida a los más necesitados", continúa el texto.



Versiones cruzadas sobre Mariupol

Hacia el sureste tanto Rusia como Ucrania aseguran tener el control de la ciudad portuaria de Mariupol. Por un lado, según Eduard Basurin, portavoz de las fuerzas de la República Popular de Donetsk, los combates en el centro de la ciudad ya terminaron. "En el puerto ya entramos. Poco a poco estamos limpiando este territorio y los estamos expulsando (a los efectivos ucranianos) a la zona industrial de Azovstal", aseguró el vocero militar. Después de estas declaraciones, el asesor del jefe de Zelenski, Oleksiy Arestovych, dijo que las tropas ucranianas siguen resistiendo el asedio en Mariupol luego de que se reanudó la ofensiva en la ciudad con salida al mar de Azov.



Seguí leyendo: