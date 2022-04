A 42 días del inicio de la invasión militar de Rusia, el nuevo foco del Kremlin está en la región este de Ucrania, según informó el ejército de la exrepública soviética. Las tropas de Moscú atacaron localidades cercanas a Donetsk y Lugansk. En tanto el alcalde de Mariupol denunció que Rusia busca borrar toda evidencia de los crímenes cometidos en la ciudad portuaria.



Ataques al este de Ucrania

La estrategia de las tropas del Kremlin estará enfocada en la región este de Ucrania, según el último parte del alto mando del ejército ucraniano que precisa que los soldados rusos continúan la ofensiva en Izium, Sloviansk y Barvinkove, en la provincia de Jarkov. Las fuerzas ucranianas además señalan que estas ciudades son clave en el plan de ofensiva ruso hacia Donetsk y Lugansk, las autoproclamadas repúblicas.

"En la dirección de Donetsk, el enemigo está tratando de mejorar la posición táctica de sus unidades y continúa realizando operaciones de asalto en algunas áreas", dice el parte de las fuerzas armadas. En tanto, el gobernador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dio cuenta de ataques de artillería en un punto de distribución de ayuda humanitaria en la localidad de Vuhledar. “El enemigo disparó cínicamente a los civiles de Vuhledar que llegaron a recibir ayuda humanitaria. Como resultado del bombardeo hubo cuatro muertos y cuatro heridos”, escribió Kyrylenko en sus redes sociales.

Mientras que el gobernador de Lugansk, Serhiy Gaidai afirmó que diez edificios fueron atacados por las tropas rusas. Según Gaidai hubo ataques a zonas residenciales. “Media docena de edificios de apartamentos, un centro comercial, garajes (…) ninguna instalación militar estratégica fue atacada". El intendente de Lugansk además urgió a los residentes a evacuar y advirtió que las tropas rusas podrían bloquear rutas de escape.

En tanto, la compañía estatal de ferrocarriles de Ucrania denunció que hubo al menos tres víctimas en un ataque que alcanzó a una estación de trenes en el este de la exrepública soviética. El comunicado no precisa el lugar del ataque ni el número de víctimas.

Mariupol



A su vez, en el puerto de Mariupol, en la costa del mar de Azov, los asedios de Rusia se intensifican. "Los intentos de asaltar Mariúpol no se detienen. Los defensores de la ciudad mantuvieron una heroica defensa durante más de cuarenta días, refrenando las abrumadoras fuerzas de los invasores rusos", dice el Alto Mando ucraniano. Esta semana el ejército ruso había anunciado la ofensiva final para la toma de la ciudad portuaria. Las fuerzas rusas aseguraron que venció el plazo que dieron para que el ejército de Ucrania deponga las armas y abandone Mariupol.

Este miércoles unos 500 civiles huyeron de Mariupol en una columna de siete autobuses y unos 40 vehículos con la protección del Comité Internacional de la Cruz Roja. El convoy llegó la ciudad de Zaporiyia. Según las autoridades ucranianas más 100 mil personas se encuentran atrapadas sin servicios básicos. El alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, aseguró que la ciudad está destruida en un 90 por ciento y el 40 por ciento de su infraestructura es irrecuperable.

Boichenko además dijo que el más reciente balance que da cuenta de unos 5.000 muertos en la ciudad portuaria es prudente. “Pero considerando la talla de la ciudad, las destrucciones catastróficas, la duración del bloqueo y la resistencia encarnizada, podría haber decenas de miles de víctimas en la población civil de Mariúpol", precisa el alcalde. Según el ministerio de Defensa británico, unas 160.000 personas "no tienen luz, comunicación, medicinas, calefacción y agua".

El intendente ucraniano también denunció que las tropas rusas buscan destruir cualquier evidencia de los crímenes que cometieron en la ciudad costera. "Por eso Rusia no tiene prisa por dar luz verde a iniciativas para salvar y evacuar por completo Mariupol", explicó el alcalde. "Recolectan y queman los cuerpos de los residentes asesinados como resultado de la invasión", aseguró. Boichenko además dijo que “el mundo no ha visto la escala de la tragedia en Mariupol desde los campos de concentración nazi (…) ya no es Chechenia o Alepo, sino el nuevo Auschwitz”.

Víctimas de guerra



Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), murieron 1.563 civiles, entre ellos, 67 niños a causa de las hostilidades en Ucrania. La nota señala que entre los fallecidos hay 237 mujeres, 379 hombres, 24 niñas y 43 niños, mientras el sexo de los otros 817 adultos y 63 menores de momento se desconoce.



"La mayoría de las bajas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con amplia área de impacto, incluidos los bombardeos de artillería pesada y lanzacohetes múltiples, así como ataques aéreos y con misiles", indica el texto.





