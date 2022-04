La noticia de que se subastará en Inglaterra la camiseta que usó Diego Maradona en el histórico partido contra los británicos en México 86 abrió un inesperado debate.

El 10 usó dos camisetas ese día: Claudia Villafañe y sus hijas alegan que tienen en su poder la camiseta que el astró llevó puesta en el segundo tiempo, y que Steve Hodge se quedó con la del primer tiempo.

Es evidente que la del segundo tiempo tiene más valor, cuando Maraona anotó el gol con la mano y el tanto más espectacular de la historia de los Mundiales. SIn embargo, hay indicios de que la camiseta de ambos goles está en Gran Bretaña.

Maradona intercambió camiseta con Hodge. La duda es cuándo lo hizo, si en el entretiempo o al final del partido, aquel 22 de junio de 1986. Lo lógico sería que lo hubieran hecho al final del partido, y no en el entretiempo, con el partido 0 a 0 y los jugadores más concentrados en el match que en otra cosa.

El propio Maradona lo cuenta en el libro México 86, mi mundial mi Verdad. así ganamos la Copa, publicado en 2016, a 30 años de aquel logro: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta, yo dije que sí y la cambiamos…”

En medio de la polémica, el periodista Andrés Burgo escribió en Twitter que la camiseta que se subastará es la del segundo tiempo. Es una voz autorizada, ya que escribió un libro acerca de aquel encuentro jugado en el estadio Azteca, titulado, justamente, El partido.

La Selección de Carlos Bilardo jugaba con dos pares de camisetas, una para cada tiempo. Después del partido con Uruguay, por los octavos de final, surgió un problema. Contra los charrúas se habían utilizado camisetas azules y estaba establecido que habría que jugar con ese mismo modelo contra los ingleses. Pero no había camisetas suficientes.

Bilardo, entonces, pidió recorrer los locales deportivos del DF, hasta dar con camisetas azules de LeCoqSportif, la marca que vestía al seleccionado. Y ese hecho permite constatar que las camisetas usadas por el combinado nacional en el segundo tiempo fueron distintas de las de primer tiempo.

Con ese dato se puede llegar a la verdad de quién tiene la camiseta con la que Maradona marcó los goles.

Las camisetas eran de color azul, pero con matices: con bastones más claros alternando bastones más oscuros. La imagen de Maradona al momento de tocar los himnos, minutos antes del primer tiempo, indica que el extremo derecho del logo de LeCoqSportif está sobre una franja de tonalidad oscura. La camiseta que tiene Hodge, y cuyas imágenes para la subasta se dieron a conocer, muestra lo contrario: ese modelo tiene el extremo derecho del triángulo derecho con el gallito sobre una franja más clara.

A esto se suma otro dato: los números en la espalda. No se consiguieron números del modelo usado hasta entonces, sino blancos con brillo metálico, que fueron cosidos con el escudo de la AFA en la víspera del encuentro.

El 10 de la camiseta a subastar es de esa tonalidad. Y Hodge mismo contó en su autobiografía, en 2010, cuando aun no pensaba en subastar la prenda, que el intercambio fue al final del match.

El faltante de camisetas para el encuentro de cuartos de final y su reemplazo por una partida diferente a las que había de remanente y que se usaron en una de los dos tiempos es lo que ayuda a resolver la diferencia.

De hecho, la propia casa Sotheby's, que organiza la compulsa, se encargó de anunciar que se realizó un peritaje en base a fotos del partido para constatar que se trata de la camiseta del segundo tiempo. No es un dato menor para un subasta que podría alcanzar los 7 millones de dólares.