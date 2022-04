El recambio generacional y de género alcanzado en la legislatura de Catamarca en las últimas elecciones, ha permitido entre otras cosas, que una mujer presida por primera vez la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados –aunque formalmente no se llama así-.



María Argerich tiene 33 años, es catamarqueña, viene de familia peronista y tiene una larga trayectoria de militancia en la política local con la organización La Calle / Saberse Peronista. Es además licenciada en Administración, graduada de la Universidad Nacional de Catamarca.

Sos la primera mujer en presidir la Comisión de Hacienda en Diputados, ¿Qué significa para vos?

Es una sensación de responsabilidad porque cuando las mujeres llegamos por primera vez a un cargo tenemos la doble responsabilidad de que nos vaya bien en ese cargo, y en mi caso porque a mí me gusta ser responsable y trabajar bien para que quede la vara alta para que otras mujeres puedan acceder a ese cargo.

¿Creés que una mujer en el lugar que hoy ocupás puede lograr insertar cambios estructurales con respecto a la cuestión de género?

Hoy la Cámara de Diputados está conformada por 41 legisladores de los cuales 20 somos mujeres, después de dos elecciones tenemos plena paridad, tenemos una presidencia y una vicepresidencia mujer que eso hace que podamos discutir temáticas de género con una impronta mucho más fuerte.

Hace poco estuvo en Catamarca Mercedes D´alesandro hablando sobre economía y feminismo, ¿cómo pueden encararse leyes desde esa mirada?

En la estructura del gobierno nacional es justamente la que introdujo políticas públicas con perspectiva de género desde la mirada económica, algo que nadie lo había hecho. Pensar en políticas públicas de género desde la economía es poder pensar en otros temas de los que se venía discutiendo por ejemplo todo lo relevante a tarea del cuidado tuvo que ver con decisiones que tomó Mercedes desde su espacio, lo de justicia menstrual y lo de programas registrados que si los miras a los tres temas tenían en común el género y la economía porque en los tres había una desigualdad económica del hombre a la mujer que estaba totalmente naturalizado, ella puso toda la discusión en la mesa y se presentaron proyectos de leyes y programas que revirtieron o van a revertir la cultura de pensar que el feminismo no está atada a la economía.

¿Ves un ambiente propicio en el cuerpo para avanzar con ese tipo de iniciativas?

Por supuesto que sí, porque por la Comisión de Hacienda pasan todos los presupuestos que necesitan financiamiento del Poder Ejecutivo y desde la Presidencia se puede incidir en el tratamiento de proyectos y darle prioridad a los proyectos que tengan motivos de género y por supuesto la impronta va a ser generar políticas públicas en ese sentido.

El peronismo ha dado un vuelco, incorporando en sus listas gente más joven, ¿Cómo es el diálogo de las cuestiones de género con tus pares?

Más allá de la incorporación de las juventudes la cámara tiene perfiles legislativos que hace mucho tiempo vienen luchando y sancionando leyes en cuestiones de género que hacen el ambiente sea propicio no solo para discutir sino para sancionar ese tipo de leyes.

Como integrante del colectivo TRIBU, han conseguido aprobar la Ley de Gestión Menstrual en Catamarca, ¿Qué avances hay en las políticas públicas en su implementación?

La Ley sigue sin reglamentarse, nosotras hicimos una presentación ante el Gobernador para poder tener su efectiva reglamentación y posterior implementación. Desde los cuatro municipios que sancionaron ordenanzas también estamos en charla constante con las intendencias para que se ejecuten. Conseguimos la Ley, y ahora vamos a seguir luchando por la efectiva implementación.

El final de la charla trae a una figura muy importante en la vida de María. Su padre Hugo Argerich, es un recordado dirigente peronista muy querido en el ámbito político.

¿Qué sentís al ocupar hoy un lugar que en algún momento también integró tu padre?

Cuando lo recuerdo me invade un sentimiento de nostalgia y orgullo, yo era muy chica cuando él estuvo en la cámara, y hoy que yo estoy ahí me hubiera gustado que me viera en ese lugar.