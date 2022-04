El intendente Pablo Javkin encabezó ayer frente a un auditorio con más de 2.800 personas el Foro para la Reconstrucción después de la pandemia. La convocatoria de Arriba Rosario, el espacio que integran Creo, el radicalismo universitario, el GEN, PDP, Pares y Sí, en el salón Metropolitano, que reunió a intendentes, referentes políticos y sociales, cámaras y federaciones de distintos sectores empresarios, para debatir la reconstrucción social, productiva y territorial post pandemia, contó con un marco ideal para apuntalar las aspiraciones de Javkin, cuando todavía resonaban sus declaraciones admitiendo que le gustaría ser gobernador. El jefe del Palacio de los Leones marcó que para la reconstrucción "hay que unir con mucha humildad para poner ladrillo por ladrillo y levantar de nuevo esto". En ese sentido, Javkin apuntó: "Acá tuvimos una muestra enorme de cómo se hace esto. Acá tenemos al mapa entero de la convivencia, cada uno desde su experiencia, y muchos de los que están sentados, los equipos de trabajo, senadores y diputados. Cómo no vamos a poder, uniendo todo eso, sacar adelante una reconstrucción".

En el Salón Metropolitano hubo presencia masiva de los funcionarios que integran el gabinete municipal, algunos participando de los paneles. También estuvieron, entre otros, el diputado provincial Ariel Bermúdez y la diputada provincial Mónica Peralta; la presidenta del Concejo y aliada política de Javkin, María Eugenia Schmuck, quien cumplió un rol muy activo en la organización de la jornada, los concejales de Creo, Fabrizio Fiatti y Ciro Seisas, la concejala radical Nadia Amalevi, el concejal del PDP, Aldo Poy, y la concejala de Rosario Progresista, Susana Rueda.

Luego de que se desarrollaran los paneles temáticos “Reconstruir la sociedad” y “Reconstruir la producción y el trabajo”, el salón se colmó para escuchar el foro "Reconstruir el Territorio". Participaron la intendenta de Vera, Paula Mitre, y de Santo Tomé, Daniela Qüesta, los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; de Sunchales, Gonzalo Toselli, de San José del Rincón, Andrés Soperez, y el presidente comunal de Serodino, Juan Pio Drovetta, quienes se refirieron a las dificultades que afrontaron en pandemia y los desafíos que tienen por delante.

Completaron el panel el senador nacional Dionisio Scarpin, ex intendente de Avellaneda, y el diputado nacional Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe. "Ver que cada rinconcito de la provincia está representado acá es muy emocionante", comenzó diciendo Javkin, para luego señalar: "La pandemia, además de lo que impactó, fue para todos un mazazo y desnudó las capacidades del Estado para salir de eso. Lo que se viene acá es ver de qué esta hecho cada uno para lo que viene, reconstruir es eso".

El jefe del Palacio de los Leones agregó: "Habrá que ser valientes, porque una de las grandes consecuencias de la pandemia, sin dudas, es la violencia y la inseguridad. En esta provincia y en nuestra ciudad, quien no tenga valentía para enfrentar eso, le va a fallar a la gente". Javkin dijo que "hay que meterse con el núcleo del delito, el lavado de activos, con lo que implica desarmar organizaciones criminales, con resolver lo que está pasando en las cárceles. Meterse y darle futuro a las pibas y pibes de nuestros barrios para que no caigan en eso, meterse también con la geografía de nuestros barrios, urbanizar, abrir calles y que la gente pueda disfrutar del espacio público".

Por otra parte, planteó que para reconstruir hay que "animarse a soñar, y tenemos pocos derechos a sostener un país que tiene un lugar donde se genera la riqueza, pero donde se distribuye en otro lado, eso es decisivo". Levantando las banderas del federalismo, Javkin afirmó: "La Argentina nunca va a ser un país distinto si sigue gobernada en lo que pasa o no en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. En los temas que uno mire, vivienda, trabajo, producción, nosotros tenemos para enseñar, lo digo sin perder la humildad. Si Argentina se pareciera más a Santa Fe, sería mucho mejor país. No tengo dudas de que tenemos mucho para hacer y mucho para mostrar”.

Antes de cerrar el foro, Javkin se refirió a la convocatoria. "Tuvimos una respuesta enorme de la gente, demostrando que se puede hacer política de forma más serena y horizontal, escuchándonos y haciendo, que es el desafío que la gente nos reclama", expresó. También lo consultaron por sus declaraciones del pasado viernes en la ciudad de Santa Fe, que tuvieron un fuerte impacto en la agenda política provincial.

"Tenemos que quitarle hipocresía a la política. Me preguntaron si este foro era un lanzamiento y dije que no, es algo muy novedoso de la ciudad entera en todos sus sectores discutiendo, y me preguntaron si me gustaría ser gobernador. Claro que me gustaría, hago política desde los 13 años, soy intendente de Rosario. Y por qué no, si podemos en determinado momento armar un proyecto y veremos cuándo sea", manifestó el intendente rosarino.