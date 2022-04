"Para poder pensar en el 2023 primero debemos sentirnos orgullosos de nuestro gobierno, fortalecer la figura de nuestro presidente y el liderazgo de Cristina", cerró ayer Agustín Rossi la convocatoria en el Mercado del Patio, donde bajo la consigna "Presente y Futuro", la Corriente Nacional de la Militancia logró reunir a más de dos mil personas. "Menos mal que la militancia está de brazos caídos", bromeó el Chivo. El encuentro potenció lo que el peronismo parece estar buscando: unidad y cercanía con la calle para soldar al Frente de Todos. La presencia y los discursos del ministro de la Producción Matías Kulfas, la secretaria de Relaciones Económicas de Cancillería, Cecilia Todesca, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y de la secretaria Legal y Técnica de la presidencia Vilma Ibarra; le pusieron números, nombres y resultados a las políticas públicas del gobierno de Alberto Fernández, que a veces "sólo se enfrasca en mostrar lo que falta y deja de computar todo lo que se hizo", como se dijo en la larga jornada de reflexión convocada en Rosario. La Corriente no perdió la oportunidad de hacer debutar en público al flamante precandidato a gobernador de Santa Fe, Leandro Busatto.

El ministro Kulfas, por videoconferencia, señaló que "cerca de dos millones de argentinos han salido de la pobreza, eso no significa que todo esté resuelto ni mucho menos. Tenemos un problema serio de inflación, arrancamos la gestión con un 53%, fruto de una política absolutamente equivocada en el gobierno de Macri que nos quiso hacer creer que era un problema sencillo, que él lo iba a resolver en 5 minutos", dijo y recordó: "Pudimos en 2020 con muchos esfuerzos bajar la inflación al 36% pero luego vinieron dos grandes momentos de suba de los precios internacionales de las materias primas, con la pandemia y la guerra en Ucrania", explicó.

Todesca aseguró, por su parte, que "todos" en el gobierno nacional son "conscientes de lo que falta". "Ninguno de nosotros desconoce lo que pasó en el macrismo y en la pandemia. Tenemos que ir por más pero no se puede hacer de cualquier manera, no se puede tirar plata desde un helicóptero. El problema de la economía argentina es el momento en el que el país crece y se queda sin dólares", afirmó. Y agregó que "la única manera de ir reduciendo la inflación es resolver este agotamiento que produce crecer y quedarse sin dólares".

El ministro Ferraresi indicó que "la política está por sobre la gestión". "Tenemos un problema político y si no lo ponemos sobre la mesa va a ser muy difícil de resolver. Tenemos que volver a tener una agenda común en el Frente de Todos, no podemos seguir pensando que vamos a perder en 2023, tenemos que convencernos de que vamos a tener una continuidad en nuestro proyecto. A militar y a triunfar", invitó.

"Juanchi" Zabaleta fue de los más enérgicos al decir que "ser militante peronista es el orgullo más grande que uno tiene. La pucha que vale la pena ser parte de este gobierno que todos los días genera políticas públicas para transformar". "Tenemos buenos indicadores, nada para festejar, pero sí un camino para seguir. Un gobierno que abraza, que entiende que hay que ampliar políticas sociales. Dejemos de hablar entre nosotros y de nosotros", pidió.

Una de las últimas en hablar fue Vilma Ibarra, quien dijo sentirse "parte de algo" al llegar al cónclave en Rosario. Y aseguró que "la militancia que está acá vino a defender algo que es muy importante, este es el primer punto". "Vinimos (al gobierno) con el compromiso de clausurar las políticas neoliberales en Argentina, y el segundo desafío es que vinimos a construir una sociedad más justa e inclusiva. Cómo vamos a dejar de cumplir lo que le prometimos a nuestro pueblo. Quienes construyeron esta herramienta que es el Frente de Todos están unidos por los compromisos que le dijeron a la gente que íbamos a cumplir".

Después del bloque en el que intervinieron los intelectuales Ricardo Foster, Edgardo Mocca, Eduardo Jozami, María Esperanza Casullo y Juan Giani; Rossi recordó que en el 2017 "nadie creía que iba a haber 2019, pero hoy los peronistas vamos a construir con el conjunto del pueblo argentino otro fenómeno electoral que va a ser ganar las elecciones en 2023". El exministro de Defensa aseguró que "hay más unidad en la gente que en los dirigentes y eso está absolutamente claro. Eso muestra fortaleza, porque los pueblos tienen mucho más olfato y pueden percibir bien cuáles son las coyunturas que se presentan en determinados momentos".

Luego describió que "la energía que se puso en torno de la discusión por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue tal que nos confundió. El problema no es el FMI, el problema es el gobierno neoliberal de cuatro años de Mauricio Macri". Rossi también admitió que "no estaba de acuerdo con aquella frase de que íbamos a volver mejores, porque implícitamente nos decía que no habíamos sido lo suficientemente buenos entre el 2003 y el 2015. Y yo creo que fuimos excelentes en esos gobiernos. Sí me representaba la frase de que íbamos a volver distintos, porque no se podía comparar esta experiencia que se iniciaba en 2019 con ninguna de las experiencias anteriores. Ni en términos económicos ni en términos políticos".

Para el exdiputado nacional "no puede ser que hablemos solamente de lo que falta, hay que hablar también de las cosas que se hicieron, que a veces parece que ya pasaron. No nos computamos los aciertos que tenemos. A veces me da la idea de que comunicar tanto genera el mismo efecto que no comunicar nada", cerró.

El encargado de abrir el encuentro fue el actual titular del bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, quien dijo que "en todos los lugares en los que se gestó la unidad para el 2019, estuvimos con La Corriente. Es esta historia, compañeros y compañeras, la que nos permite estar hoy aquí presentes. El movimiento nacional y popular es más importante que cualquiera de sus partes. Nosotros estamos acá porque somos parte de ese movimiento y queremos que el año que viene se puedan generar todas las condiciones para que podamos seguir gobernando la Argentina". La concejala Norma López y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman también hablaron en el escenario del Patio del Mercado.

Uno de los últimos en hablar fue el precandidato a gobernador de Santa Fe de La Corriente, Leandro Busatto. "Es necesario que la política genere estos espacios de debate. El reconocimiento a Agustín Rossi que siempre apuesta y genera estos debates", dijo agregó que "pende de un hilo la política en la Argentina, porque ha perdido el sentido común. Venimos a apoyar decididamente la gestión del compañero Alberto Fernández pero también venimos a poner en resguardo a la política, dándonos la tarea de dar sentido común volviendo generar instancias que nos permitan reencontrarnos con el pueblo. Para hablar no solamente de nuestro gobierno sino de lo que realmente está en juego en 2023". Y cerró con una invitación: "Los invito a que podamos construir una alternativa que dentro del Frente De Todos reivindique la posibilidad de pensar una provincia que merezca ser dignamente vivida, que reivindique los valores básicos del peronismo".