En el primer año de vigencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fueron aprobados sólo siete proyectos, con un impacto de alrededor de 1.000 empleos directos. El dato surge del Observatorio del RIGI —integrado por organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos— que difundió un balance tras cumplirse un año de la sanción de la Ley Bases.

En total se presentaron 19 solicitudes de adhesión, de las cuales siete fueron aprobadas y una rechazada. El monto de inversión comprometido en estos proyectos equivale a 13.067 millones de dólares, con un impacto reducido en materia de empleo. Según el relevamiento, esa cifra resulta mínima frente a los amplios beneficios fiscales y cambiarios otorgados.

Las quince provincias que adhirieron al régimen concentran proyectos mineros, energías renovables, hidrocarburos, siderurgia, biocombustibles e infraestructura portuaria. Allí radican más de 30.760 millones de dólares en inversión anunciada —principalmente en sectores primario-extractivos— con la minería liderando la cartera, por 19.312 millones. Los siete proyectos finalmente aprobados corresponden a dos de hidrocarburos (con 9.790 millones que concentran la mayor parte del total), dos de minería, dos de energía renovable y uno de siderurgia.

En este esquema, el Observatorio señala que la esperada “avalancha de capitales” nunca se materializó y que lo que predomina es un paquete de beneficios extraordinarios para un reducido grupo de grandes inversores.

En una nota publicada en este diario, el economista Hernán Letcher evaluó que el RIGI “fue el fracaso más esperado”. Su análisis apunta a que, más que un incentivo para diversificar la economía, el régimen se convirtió en la expresión más clara de un modelo centrado en el extractivismo y la transferencia de recursos a grandes empresas.

Letcher remarca que el Gobierno apostó fuerte a las exportaciones hidrocarburíferas como forma de conseguir divisas rápidas, sin reparar en los efectos ambientales, sociales y laborales. La participación de YPF en tres de los siete proyectos aprobados, dos vinculados directamente a Vaca Muerta, refuerza la orientación de esta estrategia.

En esa línea, advierte que el régimen distribuye rentas, no riqueza, y consolida un patrón regresivo: se otorgan ventajas impositivas y cambiarias a grandes capitales, mientras la industria nacional, las pymes y las cooperativas quedan fuera de cualquier estímulo. “Los resultados confirman —plantea— que el RIGI no impulsa un desarrollo sostenido, sino una transferencia de recursos hacia pocas manos, a costa de la economía social y del Estado”.

En definitiva, transcurrido un año de la implementación del régimen, la promesa de una avalancha de inversiones se muestra como un espejismo: los números reflejan que, lejos de ampliar oportunidades productivas y empleo, el RIGI consolidó privilegios para un pequeño grupo, mientras la mayoría de la economía real queda al margen.