En el medio de los rumores cada vez más fuertes de posibles cambios en el gabinete nacional y del aumento de los cuestionamientos desde algunos sectores del Frente de Todos a la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, este domingo el Presidente y el titular de la cartera se reunieron en la Quinta de Olivos como una señal de respaldo al ministro por parte del Jefe de Estado. "Por ahí hay cambios en algún momento, pero ahora todos estamos trabajando en otra cosa. Martín volvió ayer --por el sábado-- de Brasil, se reunió con el Presidente y está trabajando sobre el tema energía e inflación. El resto es especulación. El día que se vaya alguien no va a salir una semana antes en los diarios", aseguran a Página12 desde Casa Rosada.

El acto del sábado en Rosario liderado por el exministro de Defensa, Agustín Rossi, uno de los que suena como nombre en el ingreso al gabinete de Fernández, le sirvió al "albertismo" para ordenar la tropa. Desde el entorno más cercano del Presidente aseguran a este diario que el diálogo entre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el mandatario está cortado y agregan que "pueden hablar. Pero él no está dispuesto a recibir órdenes". En el kirchnerismo, en tanto, subrayan que no tienen "nada que opinar". "¿Qué cambios de gabinete? Opinar sobre lo que dicen los diarios no es nuestra costumbre", agregaron ante la consulta de Página12.

Domingo en Olivos



El sábado, una vez de regreso al país luego de su viaje a Brasil donde se encontró con el ministro de Economía de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Guzmán llamó al Presidente. El viernes, cuando salía de la reunión con el ministro brasileño, se enteró de los rumores que crecían minuto a minuto y aseguraban que había sido desplazado de la cartera. "Ayer --por el jueves-- Martín cerró un acuerdo con Bolivia para que el país se asegure la provisión de gas y hoy --por el viernes-- cerró el tema energía eléctrica con Brasil. Es una operación más de las de siempre. Parece que los funcionarios que funcionan molestan", habían dicho a este diario fuentes oficiales en ese momento.

Sobre la reunión de este domingo en Olivos entre el ministro y el Presidente, comentaron desde el Gobierno que "repasaron el logro en Brasil, que fue muy importante porque van a darnos la cantidad de electricidad necesaria para el invierno, y Martín le contó sobre la reunión con Guedes. El ministro está buscando la integración energética. Lo mismo que en la semana hizo con Chile y Bolivia, ahora lo hizo con Brasil. Repasaron eso y tuvieron una muy buena reunión".

Macri a la carta



El domingo, en la cartera de Economía, Guzmán y el secretario de Energía, Darío Martínez, también trabajaron en la elaboración de una respuesta a la carta que publicó el expresiente, Mauricio Macri, sobre una supuesta "falta de energía", que finalmente fue publicada por Martínez (ver aparte). "El texto de Macri es de una impunidad total. Habla de inflación habiendo tenido 54 por ciento en 2019 sin pandemia y sin guerra. Habla de tarifas habiendo aumentado tres mil por ciento las tarifas en su gobierno. Eso fue tarifazo, eso fue una inflación. Tiene un desconocimiento total de como se ataca la inflación", expresaron respecto de ese tema fuentes oficiales. Luego, añadieron que "Macri estuvo cuatro años gobernando y lo único que hizo fue dañar y perjudicar al país con cada decisión que tomó. Una de las peores, sin duda, fue la de contraer una deuda que hizo que todos los indicadores empeoren en la Argentina".

El grave problema que el país transita con respecto a los índices de inflación --el miércoles Indec dará a conocer el número de marzo y se espera que supere los 6 puntos--, según el Gobierno "es un tema estructural de la Argentina que hoy está fuertemente afectado por lo que está pasando en el mundo". Para explicar el fenómeno, desde el oficialismo recurren a ejemplos internacionales: "Holanda, por ejemplo, tuvo 4,7 de inflación acumulada en lo que va de 2022, cuando tenía 0 por ciento. Los saltos que han dado los países que nunca tuvieron inflación son muy importantes". Guedes, cuentan, le comentó a Guzmán que la principal preocupación en Brasil es la inflación y que antes de la guerra y la pandemia no se hablaba del tema. "En el mundo están pasando cosas muy graves y los países de Latinoamérica no son ajenos a esos problemas", subrayaron.

El post



En medio de un contexto complejo para el Presidente y su gobierno, el sábado por la tarde se reunió en la ciudad de Rosario el núcleo duro del albertismo, convocados por Rossi. "El acto fue la expresión de un sector del FdT", describieron desde Casa Rosada. Rossi es una figura que en el último tiempo se acercó mucho al Presidente e incluso, habría recibido por parte de Fernández la propuesta de ser asesor, cargo que rechazó. Al ser consultado por los rumores que lo posicionan como futuro jefe de Gabinete, Rossi expresó que "me deja en una situación incómoda. Mi llegada a Casa Rosada implicaría ocupar un lugar que está desempeñando otro compañero". "No estoy buscando un cargo. Desde mi lugar, trato de fortalecer la unidad del FdT y apoyar el liderazgo del Presidente".

Rossi indicó este domingo que "no creo que estemos en presencia de un Presidente debilitado", y sobre la interna señaló, en diálogo con am750, que "hay que poner un punto, para mirar hacia adelante y encontrar denominadores comunes. Si después hay diferencias, se verán en el marco de una PASO del FdT". Al cónclave en Santa Fe asistió la mesa chica de Fernández, compuesta por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas --de forma virtual--; de Desarrollo Social Juan Zabaleta; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la secretaria de Relaciones Económicas de Cancillería, Cecilia Todesca, y la secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra.