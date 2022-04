Es casi un hecho que el gobernador Gustavo Sáenz buscará adelantar las elecciones de 2023 como lo hizo en las intermedias de 2021 en plena pandemia de coronavirus, y que la fecha será entre abril y mayo, es decir, que quien sea elegido gobernador, intendente o legislador, tendrá que esperar hasta diciembre para asumir, y en el caso de los salientes, seguirán manejando las riendas de los ejecutivos por seis meses sabiendo cómo termina la historia.

Además se suma el debate, que se dio también el año pasado, sobre si las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales son necesarias o no. En 2021 la excusa fue disminuir la cantidad de veces que la gente debía acercarse a las urnas en plena pandemia, y por eso, a través de un proyecto del Ejecutivo avalado por la Legislatura, se suspendieron excepcionalmente.

Este año ya comenzó a correr la voz sobre la intención del oficialismo de eliminarlas, lo que volvió a dividir las aguas entre quienes aducen que es una posibilidad democrática para que la ciudadanía elija a sus candidatos, y quienes argumentan que es un gasto para el Estado y que siempre las listas llegan definidas de antemano.

El diputado Omar Exeni, perteneciente a las filas del saencismo, indicó que él es partidario de las PASO “porque democratizan la política y permiten la renovación de la dirigencia”, y destacó que ese sistema electoral “terminó con las decisiones tomadas a puertas cerradas entre dirigentes de una elite y beneficiando a dedo a los mismos de siempre”. Además, aclaró que promueve la participación en política de las juventudes, emprendedores, comerciantes, empresarios o cualquier vecino o vecina, como él. Y agregó que ese “es justamente el espíritu de la reforma constitucional que promovió el gobernador durante su campaña y cumplió, el de la renovación en la política”. "Las PASO surgieron con el propósito de promover una competencia y no hay que tenerles miedo", agregó.

Mientras que sobre el desdoblamiento de las elecciones, sostuvo que es una potestad constitucional que le asiste al gobernador: “Soy de los que piensan que el escenario político nacional poco y nada tiene que ver con lo que sucede en Salta. Son cuestiones distintas y que deben resolverse cada uno por su lado”, dijo.

Otra diputada que renovó su banca gracias a las listas del saencismo, Gladys Paredes, opinó que en este contexto de crisis económica, las primarias “son un gasto que se debe evitar”.

Para el diputado y el senador por La Caldera, Gustavo Pantaleón y Miguel Calabró, desdoblar las elecciones “no es una novedad para la provincia”. Aunque el integrante de la Cámara Alta puso un reparo al aclarar que “no es lo mejor adelantar las elecciones, lo ideal sería que tengamos unas PASO y unas generales unificadas, pero siempre los gobernadores quieren localizar la elección”. “Que pasen seis o siete meses con un intendente que no va a seguir no es bueno y le hace mal a todos, no es bueno para la institucionalidad”, advirtió.

Para Pantaleón, muchas veces las primarias “terminan rompiendo lazos familiares, sobre todo en municipios chicos”. En cambio, para el senador, las PASO son una herramienta útil “pero al menos en la interna departamental se desnaturalizaron y no se da ese apotegma de que el que pierde acompaña" y por eso "aquí no sirven”, sostuvo, al tiempo que sugirió que en esos casos “es siempre mejor buscar la unidad y el consenso e ir todos juntos por nuestro pueblo”.

El que se sumó al debate fue el ex secretario General de la Gobernación y referente del Frente Plural, Matías Posadas, al comentar que las primarias son “una herramienta que ha sido importante para posibilitar que los salteños puedan participar de la selección de candidatos”, y no puede quedar “exclusivamente a la definición de la dirigencia”. Como ex integrante de los gabinetes de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, defendió la boleta única electrónica y dijo que “fue una experiencia buena para Salta”, y que “no es bueno estar cambiando permanentemente los sistema electorales”.

El médico y diputado provincial Bernardo Biella defendió las Primarias por considerarlas una “herramienta cívico política que permiten que cualquier ciudadano o espacio con pensamientos similares puedan participar buscando representatividad”. También celebró el adelantamiento de las elecciones “porque la idiosincrasia que tenemos los salteños no siempre comulga con la que se tiene a nivel nacional”, por lo que desdoblar las elecciones “logra que no se salpique la política local con temas que no son de aquí”.

Rechazo unánime

El Frente de Todos rechazó de plano ambos planteos. El senador Javier Mónico dijo que “adelantar las elecciones es peligroso porque se deja un período de tiempo para la transición entre una administración y otra”. Comentó que debería unificarse el calendario electoral “o al menos que quede estipulada la fecha por ley como sucede a nivel nacional y no que quede en manos del gobernador, que es una ventaja que se suma a la económica”. Pidió también que se reemplace el voto electrónico por la boleta única en papel.

Walter Wayar fue un poco más allá y señaló que es una decisión gubernamental para poner sus candidatos a dedo, “porque ya tiene cooptados a casi todos los partidos de la provincia incluido el justicialismo, y entonces si no va a haber PASO, la sociedad se va a quedar sin opciones”. “Este es un gobierno que en vez de gestionar y gobernar se dedica a ver como gana elecciones anulando la competencia y no generándola”, sentenció. Y en cuanto a desdoblar las elecciones, sostuvo que le parecía “una muestra más del poco sentido que se tiene de representar y valorar a la sociedad”.

El senador nacional Sergio Leavy adelantó que a través del Partido de la Victoria convocarían “a todos los partidos (incluido el PJ) de Salta pidiéndole al gobernador que las elecciones sean unificadas ya que él mismo dice que el gobierno nacional lo ayuda tanto y ahora necesitamos demostrarnos unidos en todos los frentes”. Pero también exigirán la permanencia de las PASO y la eliminación del voto electrónico “que solo genera millones de pesos de gastos con los que se podrían hacer rutas esenciales, y además es muy sospechoso y por eso ya no se usa en ningún país”.

En tanto la senadora nacional Nora Giménez también afirmó que no hay mecanismo más democrático que el de las PASO para que la ciudadanía elija sus candidatos, “la otra vía es a través del dedo de los más poderosos que en general se dirige hacia los amigos y la familia”, dijo. Coincidió con sus pares que adelantar las elecciones no es sano para el ejercicio institucional “porque los concejales e intendentes que desde mayo ya saben que serán reemplazados en diciembre no trabajan igual”.

Una sí y una no

Por el lado de Juntos por el Cambio, los diputados nacionales Virginia Cornejo y Miguel Nanni defendieron las PASO: “La verdad que uno ve que intentan adecuar las leyes de acuerdo a la conveniencias del gobierno de turno”, esgrimió Cornejo, y agregó que el argumento del ahorro de dinero “es falso”, ya que en un sistema representativo y republicano “no se debe ahorrar en cómo se va a elegir a quiénes nos gobiernen”, y pidió que “se ahorre en los tantos funcionarios que no funcionan”, más que en eliminar un sistema que sirve para la elección de los ciudadanos.

Mientras que para el cafayateño “las PASO son una herramienta de participación ciudadana para garantizar alternancia y que la gente común que no vive de la política pueda acceder a una candidatura y competir sin tener que tranzar con la cúpula y hacer frente a un montón de gastos”.

“El argumento de ahorrar dinero no es verdadero, porque la democracia nos cuesta sostenerla un montón, y no podemos eliminarla, tenemos que defenderla siempre”, manifestó, y agregó que al no tener un sistema bipartidista “las PASO te permiten agruparte en coaliciones, que sin ellas sería casi imposible participar”.

Pero sí reconoció que a pesar de que no le gusta “hay una tradición de Salta de adelantar siempre las elecciones”, y que eso está dentro de “lo tolerable”.