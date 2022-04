Continúa el reclamo de comunidades del Pueblo Wichí ubicadas sobre la ruta provincial 53, en la localidad de Embarcación (departamento San Martín). Sostienen que hubo discriminación e irregularidades en la inscripción de aspirantes a la carrera de enfermería intercultural bilingüe, que tendrá su primera camada este año. Tras la denuncia, vienen insistiendo para que se incrementen por lo menos en un 70% la cantidad de alumnos.

En tanto, desde el Ministerio de Educación de la provincia ya habían anunciado que no habría más cupos. No obstante, se adelantó a este medio que hoy la secretaría de Gestión Educativa, Adriana Saravia, recibirá a representantes de las comunidades de la zona para hablar sobre diferentes temas de educación, entre ellos, la tecnicatura de enfermería. Sin embargo el grupo que se manifestó durante la semana a través de cortes de ruta confirmó que no fue llamado.

"Seguimos en el reclamo porque hubo discriminación hacia nosotros como aspirantes de la carrera de enfermería", relató a Salta/12 Zacarías Molina, de Misión La Esperanza. El joven dijo que hubo "una diferenciación" entre originarios y criollos, siendo estos últimos quienes tuvieron un mayor porcentaje de ingreso a la carrera. "No manejan el dialecto wichí, pero ellos son los que ingresaron", denunció.

Hace 5 años que las comunidades originarias ubicadas sobre las rutas 53 y 81 peleaban para que la carrera se dicte en la zona de Embarcación. Dicha posibilidad finalmente se logró este año y se dispuso que la cursada sería en un edificio de Misión Carboncito, como anexo del Instituto Terciario N° 6015.

Sin embargo, sólo se permitió un cupo de 100 inscriptos, cuando la demanda fue de más de 300 aspirantes. Por tal razón, referentes del Pueblo Wichí vienen manifestándose desde hace días reclamando más cupos para la carrera, al menos, un 70% extra. En tanto el Ministerio de Educación de Salta confirmó a Salta/12 la semana pasada que no se daría una respuesta positiva al pedido, y que quienes quedaron fuera podrán anotarse el año entrante.

Eso provocó que la semana pasada las comunidades cortaran la ruta insistiendo en que no se respetaron las normas para un correcto ingreso. Molina, que fue uno de los aspirantes, contó que antes del examen de ingreso se prepararon durante dos semanas junto a dos docentes, uno que hablaba el idioma wichí, y el otro, castellano.

Aspirantes a la carrera sobre la ruta provincial 53.

Para rendir dicho examen, sólo podían tener dos inasistencias y además, tener el 100% de los trabajos prácticos aprobados, que eran 4. Ya en la evaluación, debían responder 5 preguntas en wichí y 5 en castellano. En ese sentido, el joven afirmó que quienes vienen de familias criollas, no respondieron lo planteado en idioma indígena, porque no lo hablan. Por lo que denunció que "han entrado sin haber respondido".

"Meten gente criolla que no maneja el idioma wichí, y eso va a dar lo mismo a como estamos ahora", manifestó. Pues reclamó que la insistencia de la carrera fue porque existe un gran porcentaje de personas cuya lengua materna es la wichí y por lo tanto no hablan castellano. Molina recordó que el proyecto se empujó "para que podamos ayudar a nuestros niños, jóvenes y ancianos que no hablan castellano".

A causa de las protestas fue al lugar la supervisora María Giménez. En un acta de la reunión se dejó expresada la disconformidad de los manifestantes, aunque desde el área educativa se sostuvo que se cumplieron todas las pautas para los ingresos. A pesar de ello, desde las comunidades, afirman que las irregularidades se dieron desde el accionar de un docente que benefició a conocidos.

En el escrito, que cuenta con la firma de Giménez, se dejó asentado que podría existir una posibilidad de incrementar un 25% del cupo, dando una nueva oportunidad a quienes no pudieron ingresar, que tendrán que volver a rendir el examen.

A pesar de la reunión anunciada para hoy, quienes se estuvieron manifestando, confirmaron a Salta/12 que aún no fueron convocados. "El Ministerio (de Educación) dice que están haciendo las cosas bien, pero no es así porque no es justo que nosotros cumplimos con todo, ellos no, y están adentro", expresó Molina. De no tener una respuesta favorable, los aspirantes anunciaron que volverán a cortar las rutas, e incluso, llevarán adelante un acampe en la Casa de Gobierno de la capital salteña.