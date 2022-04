Las asociaciones de médicos y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron este martes un nuevo paro en reclamo de reapertura de paritarias con un "aumento salarial por encima de la inflación". Además, exigen al Gobierno porteño mejoras en las condiciones laborales y volvieron a denunciar los despidos de enfermeros y enfermeras que fueron contratados en los hospitales públicos porteños durante la pandemia. El sector de enfermería reclama una vez más el reconocimiento en la carrera profesional.

"A partir del mediodía de este martes iniciamos un nuevo paro de 36 horas en reclamo de reapertura de paritarias ya. Necesitamos salarios dignos para todos y todas", indicó Héctor Ortiz, delegado de ATE - Salud del Hospital Durand y del Pedro de Elizalde, sobre un reclamo que ya vienen sosteniendo dese hace más de un mes. Además de ATE, la medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Médicos Municipales (AMM), cuyos voceros ratificaron el pedido de un aumento salarial por encima de la inflación. Ortiz aseguró que el paro contó con alta adhesión en los hospitales, que funcionan con guardias mínimas.



Además de los aumentos en los sueldos básicos, los trabajadores de la salud reclaman "blanqueo de todos los ítems no remunerativos, aumento de todos los adicionales en guardias técnicas y módulos de enfermería, y pago del plus de áreas críticas". "A los trabajadores de la salud, que estuvimos y estamos en la primera línea de lucha contra la pandemia, hoy nos tienen con salarios por debajo de la línea de la pobreza, por eso necesitamos con urgencia una recomposición salarial", señaló Ortiz.

Este miércoles, en tanto, se sumará al paro la Federación de Profesionales de CABA, que nuclea a varias de las asociaciones médicas y de enfermeros de la ciudad. "Aumento del sueldo básico a todo el equipo de salud", "mejoras urgentes en las condiciones de trabajo" e "incorporación a la carrera de todos los profesionales", son las tres consignas centrales de la organización, que denuncia la "falta de respuestas" del GCBA "luego de trabajar sin descanso durante una pandemia sin precedentes".

La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) también adherirá a la medida a partir de este miércoles, con un paro de 24 horas, en el que se sumará el reclamo por el pase a planta permanente de los enfermeros contratados durante la pandemia. Hace unas semanas, las asociaciones ya habían denunciado el despido de más de 150 enfermeros y técnicos contratados para desempeñarse en las postas de vacunación y en las Unidades Febriles de Emergencia (UFE).

También la ALE volverá a levantar el pedido de reconocimiento de la carrera profesional de enfermería, sector que no está incorporado dentro del escalafón previsto por la Ley 6.035, que rige sobre todos los hospitales y centros de salud públicos de la Ciudad. La ley fue aprobada en 2018 y reconoció 24 carreras profesionales entre las que no está incluida enfermería. Entre otros puntos, la no inclusión en el escalafón hace que los enfermeros y enfermeras lleguen a cobrar la mitad de lo que podrían cobrar con ese reconocimiento.

La ALE viene reclamando la inclusión de la carrera desde el momento mismo en que se aprobó la ley. El año pasado, iniciaron una campaña de recolección de firmas en apoyo a una Iniciativa Popular que busca garantizar en la Legislatura el ingreso de enfermería a la Ley 6.035. El mecanismo de la Iniciativa Popular establece que los legisladores quedan obligados a tratar un proyecto cuando alcanza las 40 mil firmas y la Asociación informó que están a 20 mil adhesiones de llegar al objetivo.