Estudiantes con el emblema del Gobierno de la Ciudad tatuado en una mano, por obra del Ministerio de Educación. Eso fue lo que puso el grito en el cielo por parte del gremio docente UTE-CTERA, en un comunicado titulado: "Larreta con lxs chicxs no! ". En el, relatan que el lunes "en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela 6 del 20 y el aniversario del JII 13 del 20, en Mataderos, nos encontramos con que desde el Gobierno de la Ciudad se les puso a niñxs un tatuaje temporal con imágenes infantiles acompañadas del logo 'BA' asociado a esta gestión". Todos recuerdan las zapatillas firmadas por el gobernador Carlos Ruckauf. No obstante, no llegó a sellar a estudiantes.



"No conformes con inundar las escuelas con campañas de marketing y cartelería asociada con slogans como 'la transformación no para', ahora utilizan a las infancias para sostener y profundizar la propaganda para con las familias, marcando sus cuerpos", advirtió el gremio docente. "Desde la UTE denunciamos la utilización política partidaria de lxs niñxs por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exigimos la intervención del Asesor Tutelar y de los organismos de defensa de los derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes para frenar esta situación", plantearon.