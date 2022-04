Aprobado el acuerdo con el FMI, se reeditan los reclamos de los sectores cercanos al Frente de Todos respecto al rumbo económico que debe adoptar el gobierno para pagar la deuda. En el marco del fuerte internismo oficialista, más de un centenar de referentes académicos, sindicales, religiosos, feministas, de los movimientos sociales y de los derechos humanos anunciaron la conformación de un "Comité de Acreedores de la Deuda Interna" que tiene como objetivo darle visibilidad a "las múltiples deudas internas que el Estado argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el Pueblo". Las diferentes personalidades --entre las que se encuentran desde Juan Grabois hasta el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel-- presentaron este nuevo armado a través de una interpelación a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Deuda Externa para que activase la investigación de la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y la consecuente fuga de capitales. El comité, a su vez, manifestó su apoyo al proyecto de les senadores del FdT que busca gravar los bienes no declarados en el exterior, y se mostró en estado de alerta ante las auditorías trimestrales que llevará a cabo el FMI.

"Al comité lo creamos para poner en el centro de la agenda política y de la colación gobernante los problemas de los ingresos, la pobreza, la cuestión ambiental, sanitaria y de los pueblos originarios. Queremos discutir la deuda interna, no importa si estás de acuerdo o no con lo que se votó en el Congreso. No puede ser que la agenda hoy sea la demonización social o la superestructura política, ya sea la cuestión macroeconómica o las disputas de facciones. Lo que tenemos que hacer es poner en el centro del debate público la deuda interna", aseguró, en diálogo con Página/12, el líder social y referente del MTE, Juan Grabois, respecto a la creación del "Comité de Acreedores de la Deuda Interna", de la cual él fue uno de los principales impulsores. Para despejar dudas respecto a que la conformación de este armado pudiera ser leído como un palo al gobierno nacional en el marco de la escalda de tensiones internas que está viviendo el FdT, Grabois aclaró que había "albertistas, cristinistas, independientes, las tres centrales obreras y movimientos estudiantiles, desde Sabina Frederic hasta Pérez Esquivel". En efecto, entre les más de 100 firmantes se encuentran figuras como la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, la exfuncionaria del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro, el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.

La oficialización del Comité se realizó a través de una carta que este le envió al jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, en su calidad de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior del Congreso de la Nación. La primera resolución fue, precisamente, solicitar una audiencia con Mayans frente a su preocupación "por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes". Este reclamo de reactivar la Bicameral --que es fuertemente esgrimido hace tiempo por un sector del kirchnerismo-- ya tuvo su primer resultado, ya que luego de la presentación de la carta se llegó a un acuerdo con Mayans para reunirse con la Bicameral el jueves que viene.

Además de buscar poner el foco en la deuda interna por sobre la deuda externa -- mostrando los datos de pobreza, caída del salario, déficit habitacional, extractivismo, etc --, el comité aprovechó para respaldar el proyecto del oficialismo que pretende cancelar la deuda con el FMI con los dólares no declarados en el exterior. "Esto sin lucha popular no se va a aprobar, y son dos proyectos imprescindibles para recuperar la plata fugada", resaltó Grabois. En la misma línea, el secretario general de ATE (y firmante de la carta), Hugo "Cachorro" Godoy, reafirmó el respaldo de los gremios a la iniciativa: "Las organizaciones sindicales nos impusimos la tarea de promover la movilización popular, de modo que el debate no sea solo puertas adentro del Congreso, sino puertas afuera para construir los consensos necesarios para aprobarlo".

Por otro lado, el comité manifestó su rechazo "a cualquier supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte de organismos que no sirven a los pueblos", es decir: las auditorías trimestrales del FMI. "El Comité en su conjunto pondrá especial foco en evitar que la presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías", resaltaron les firmantes en la carta, a la vez que adelantaron que ellos mismos realizarían su propia versión de las revisiones trimestrales, aunque en su caso sería con respecto a las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar la deuda interna. "Así como el FMI quiere la certeza cada tres meses de que vamos a poder pagarle la guita, nosotros también queremos tener esa certeza. Porque acá hay una deuda con el pueblo y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el pueblo no pague ni un solo peso de esa otra deuda externa que ni pidió ni contrajo", sumó la secretaria general de UTEP, Dina Sánchez.

Finalmente, el comité también hizo hincapié en que buscaría implementar acciones que demostrasen "la corresponsabildad del FMI en una estafa que, junto al gobierno de Mauricio Macri, violó los propios estatutos del organismo".