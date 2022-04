El ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, brindó informes de su gestión en la Cámara de Diputados y respondió a consultas. El funcionario habló del traslado de la Cárcel de Villa Las Rosas, dijo que planteará un sistema semiabierto para las mujeres privadas de la libertad, también contestó preguntas respecto a la causa de la financiera ilegal en la que ya hay 9 policías imputados.

Consultado por una unidad penitenciaria para mujeres en Aguaray, Cornejo consideró que en materia de internas privadas de la libertad, se está en condiciones de plantear un sistema semi abierto. "Yo creo que estamos en condiciones, si uno analiza los legajos", afirmó. Dijo que hay madres detenidas en los institutos penales con sus hijxs lo que obliga a "un cambio urgente".

Cornejo también se refirió a la muerte de la interna Noelia Martel en la Unidad Carcelaria 4, lo señaló como un "hecho luctuoso (...) un suicidio, he pedido que se lo investigue como tal”. Esto último pese a que la madre de la interna sospecha que Martel fue asesinada en el penal y había denuncias por maltrato del servicio penitenciario.

Aunque Cornejo dijo que hicieron reformas en la cúpula policial, sostuvo que le "parece" que enviará un proyecto en material penal de mujeres para que se establezca un sistema semi abierto, "para que la mujer tenga una protección diferente". Señaló que la Unidad Carcelaria 4, de mujeres "es la punta de un penal de hombres", y afirmó que el contexto de encierro "juega un rol destructivo" en sus vidas.

El ministro se refirió que "muchísimas mujeres han delinquido en estado de necesidad justificante".Dijo que invita a visitar las cárceles de Salta, "para ver quienes son las presonas detenidas" e indicó que ha bajado la edad de criminalidad. En cuanto a las mujeres insistió en que se puede tener un sistema penal que ayude a su resocialización.

Traslado del penal de Villa Las Rosas

Cornejo dijo que el traslado de la Cárcel de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta, "es algo que debe preocupar porque esta excedido en su capacidad y por la ubicación que tiene". Sostuvo que especialistas en la materia recomiendan que no existan estos penales en lugares como en el que está ubicado, "prácticamente en el macrocentro".

El ministro recalcó el "inmenso valor inmobiliario y urbanístico", del edificio del penal que puede servir para la construcción de otros emprendimientos del poder ejecutivo. Aunque las organizaciones de derechos humanos vienen pidiendo que este lugar sirva como un sitio de la memoria porque allí estuvieron detenidxs lxs presxs políticxs de la última dictadura militar.

El funcionario mencionó la construcción del penal en Cerrillos, "al lado de la cárcel federal". Aseguró que quiere "llevar a los detenidos a una condición mejor". En ese sentido, también dijo que en Metán, obtuvo apoyo de la intendencia para la construcción con fondos provinciales de una cárcel con sistema modular "que va a cambiar una mazmorra medieval por una más moderna" para favorecer a la reinserción social.

La financiera ilegal

El Ministerio Público Fiscal informó que hay 9 policías imputados por la causa de una financiera ilegal. Cornejo fue consultado por algunos diputados, la primera en preguntarle fue la legisladora Mónica Juárez. El funcionario dijo que el personal involucrado está a merced de la justicia, que espero el avance y el esclarecimiento. Respondió que "el tema de los adicionales es parte de la investigación penal" y que no le correspondía expedirse sobre el tema.

Lo más polémico fue el cruce entre el ministro con el diputado Gustavo Orozco, quien le mencionó la causa de la financiera ilegal y le recalcó las supuestas declaraciones contradictorias brindadas por el ministro en medios de comunicación. "Lo he escuchado a ud decir que la policía no estaba implicada, que tenía que ver esta situación con un intento de desestabilizar a la cúpula policial o a su gestión. Por otro lado, lo escuché al doctor (Pedro) García Castiella (procurador) decir que no era así, que estaba en una etapa de investigación, que ellos iban a demostrar que había policías involucrados", le dijo Orozco.

"Hoy tenemos policías detenidos, se ha secuestrado aparentemente dinero por esta situación, fundamentalmente me interesa saber qué opinión tiene en relación a eso porque lógicamente desde la procuración había una situación que no toleraban y que lógicamente también les preocupaba porque (..) el doctor Garcia Castiella dijo que el Ministerio de Seguridad estaba tratando de entorpecer la investigación y de sacar de la investigación a la persona que estaba investigando al comisario Miranda", prosiguió Orozco.

"Yo lo escuché a usted justificar esa decisión diciendo que un comisario general no podía cumplir esa función como comisario coadyuvante y me puse a leer la ley orgánica policial de punta a punta y en ningún lugar dice que un comisario general no puede estar adscripto a otra repartición", insistió el legislador. También le consultó por otras declaraciones que diera Cornejo cuando era procurador, y "si un ministro de seguridad tiene la facultad de pedirle a un subalterno que lo apoye en una campaña política", señalando que esa es prácticamente una orden.

"Hay tal cantidad de juicios de valor subjetivos que usted acaba de hacer que la verdad a mí me asombra. No sé donde estarán esas publicaciones donde yo digo inútil porque en 41 años que tengo de profesión jamás de la vida insulté a nadie. Creo que esa es una diferencia abismal entre usted y yo", sostuvo.

"Una sola cosa le digo, el origen de todos los insultos, el agravio y la falta de respeto al honor de una persona sola la vida se encarga de devolverla porque usted todavía es un hombre joven y yo ya no, yo ya tengo una trayectoria hecha, entonces toda esa cantidad de epítetos y cosas que usted utiliza en contra mía yo le voy a decir una cosa, preséntese a la justicia en los 37 procesos penales que tiene abiertos y deje de insultar, así va a estar mucho mejor, va a estar más tranquilo usted puede ser candidato a gobernador de Salta, presidente de la Nación, a secretario general de las Naciones Unidas, lo que a usted se le dé la gana pero primero dé la cara en la justicia. (...) No insulte a la gente mayor porque usted que es exonerado de la policía, exonerado de la asociación de fútbol argentino por pegarle a un árbitro, todas las cosas que usted ha hecho", le recalcó Cornejo a Orozco, quien está requerido a juicio por causas de violencia policial cuando era jefe de la Brigada de Investigaciones en Rosario de la Frontera.

Entre otras contestaciones, Cornejo le dijo a Orozco "fíjese cuando usted habla de la financiera de la policía, en esas gestiones de préstamos que usted también hace".

El diputado Daniel Sansone, también le consultó a Cornejo por el comisario general Juan Ramón Miranda al que el jefe de la policía Miguel Ceballos intentó desplazar del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y que fue sostenido en el cargo por el procurador, quien lo consideró clave en la investigación sobre la financiera trucha.

Cornejo explicó respecto a Miranda que "dentro del organigrama un comisario en actividad no puede cumplir funciones en la Procuración", dijo que puede hacerlo retirado o como funcionario de la Procuracion General. Asimismo señaló que por un acuerdo "hay 180 policías dentro del CIF".

El ministro dijo que el sistema policial esta bancarizado, aunque consideró que hay que mejorar, "por supuesto que nos ha preocupado esta situación". Dijo que quiere una reforma del sistema que tiene la policía y del sistema de auditoria. Se refirió a la necesidad de controles de auditoria externa.

Cornejo luego dijo que hay 500 policías damnificados, por la causa de la financiera trucha.

Proyectos de ley y reformas

Cornejo señaló que elevará a la Cámara de Diputados el proyecto de una ley de responsabilidad del Estado, y que es fundamental para la provincia. Dijo que cuando se reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, no se trató o se dejó de lado la responsabilidad del Estado en materia civil, quedando a expensas de recurrir a fallos jurisprudenciales.

También se refirió a la Ley de juzgados contravencionales, que ya tiene media sanción del Senado de la Provincia y dijo que esta será la primera provincia en contar con éstos. Indicó que eso también dará "un marco de legalidad a la Policía de la Provincia" respecto a las infracciones que realiza. Señaló el impacto económico que tendría esa propuesta porque hay depósitos de chatarras en distintos lugares de la provincia, y no hay quien disponga su remate o su compactación. Mencionó que hay gran cantidad de bienes secuestrados en el interior.

"Un juez contravencional va a juzgar la parte infraccional de la policía, si fue correcta o no", afirmó.

Cornejo también anunció reformas en el Código de Procedimiento Laboral, la creación de un Tribunal de Auditoría y Disciplina y que impulsará el funcionamiento de la fiscalía de ciberdelitos.

Plan estratégico de seguridad y justicia

Cornejo dijo que ha visitado 35 municipios, uno de ellos fue Orán en una situación de seguridad crítica y aseguró que han parado el índice de criminaldiad y han disminuído la tasa de delitos. Mencionó que puso en el cargo a la jefa de la unidad regional allí, 20 cámaras de seguridad, motocicletas, y detalló que cambiado efectivos policiales.

También se refirió a la capacitación en materia policial y penitenciaria, detalló que hay 11.800 efectivos, y es número "suficiente". Señaló que considera que hay que capacitar a la fuerza y para ello tramita un acuerdo con la Universidad Nacional de Salta para que lxs egresadxs de la policía, tengan el título de licenciadxs en criminalística.

Cornejo anunció que la semana que viene inaugurará la Unidad Regional 7 en General Guemes y que también creará la Unidad Regional 8 con cabecera en Pichanal y Embarcación, que que abarcará el sur de Orán, el este de Anta, Rivadavia Banda Sur y el sur del departamento San Martín.