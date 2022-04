Un escándalo político sacude a La Pampa. Se desató ante la difusión de un video en el que el ministro de Hacienda de esa provincia, Ernesto Franco, explica durante una sesión de la Legislatura que inventó un contrato con una empresa petrolera para bajar el impuesto a las Ganancias y admite que por eso podrían terminar presos. “No lo quiero grabar porque vamos todos…”, explica tras confesar la maniobra el propio funcionario, que antes de empezar a hablar del tema había pedido que se suspendiera la grabación y el registro taquigráfico de la sesión.

La confesión de Franco no fue en estos días. Según trascendió la realizó durante una sesión de la Legislatura pampeana en diciembre pasado.

“Evidentemente, le digo a todos, cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad”, les explicó entonces el ministro a los legisladores pampeanos.

Franco creía que a esta altura se había dejado de registrar la sesión de la Cámara de Diputados. En el mismo video que salió a la luz se escucha que el ministro pide “si se puede suspender la grabación”. El encuentro se mantenía por Zoom y estaba siendo grabado. “Se convierte en sesión secreta”, dice alguien ante el requerimiento del funcionario, frente a lo cual se advierte también que hay registro taquigráfico de la sesión y que debe cesar. Y otro, en tono de broma, agrega: “Se corta toda comunicación con el mundo”.

Sin saber que la grabación continuaba, Franco se explayó y contó que Pampetrol “me pagaba el IVA”. “Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, qué se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos. Esa es la verdad: la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. Esa es la verdad: no lo entendían. Y tenían la plata”, agregó el funcionario.

El ministro de Hacienda pampeano añadió que “entonces, cuando lo exigimos y lo entendieron, pagan tres cuotas y después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. Entonces, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho: ‘Che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esto es la verdad, a esto voy yo. Y lo tenemos re claro al tema”. Pérez es uno de los directores de Pampetrol y había denunciado el supuesto desvío de esos fondos a la campaña electoral del peronismo.

Tras la difusión del video, Franco admitió la autenticidad de la grabación y asumió su responsabilidad por lo dicho. Lo hizo a través de un comunicado en el que afirmó que fue “una expresión claramente desafortunada”.