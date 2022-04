Durante la Semana Santa, como es costumbre, las actividades de la administración pública y servicios no funcionarán o quedarán reducidos al mínimo, debido a que el Jueves es un día no laborable y el viernes es feriado nacional. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un cronograma especial para estos días.



Según el cronograma del gobierno porteño, las escuelas están cerradas, la administración pública no abre sus puertas -sedes comunales, Rentas, Registro Civil, Registro de Licencias de Conducir, Dirección General de Infracciones- y en los hospitales solo funciona los servicios de guardia, las Unidades Febriles de Urgencia y el SAME.

Cómo serán los servicios

Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizan en el horario de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30.

Recolección de residuos: es normal, como cualquier día.



Controles de alcoholemia: son rotativos en diferentes puntos de la ciudad durante todo el fin de semana.

Pista de manejo: está abierta y funcionará normalmente. Para poder utilizar el espacio de forma segura y responsable, los vecinos y vecinas deberán sacar turno con anticipación en buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/practicas-de-manejo



Verificación Técnica Vehicular (VTV): las siete plantas permanecen abiertas el jueves y cerradas el viernes.



Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca: el jueves permanecen cerrados. Viernes, sábado y domingo estarán abiertos.



Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.



Ecobici: Jueves: los usuarios de Ecobici tienen las siguientes opciones.

Básico : 4 viajes gratis por día de hasta 30 minutos.

4 viajes gratis por día de hasta 30 minutos. Intensivo: Mensual: $980 - hasta 6 viajes de 60 minutos al día durante un mes. Anual: $8.400 - hasta 6 viajes de 60 minutos al día durante un año.

Turístico: (solo para turistas extranjeros)/ Diario: $530 - hasta 6 viajes de 60 minutos durante 24 h, cualquier día de la semana./ Mensual: $950 - hasta 6 viajes de 60 minutos por día durante un mes.

Viernes: los usuarios de Ecobici tendrán las siguientes opciones.

Feriado: $210 - hasta 4 viajes de 60 minutos durante el día feriado. Viaje único: $98 - 1 viaje de hasta 30 min. los sábados, domingos y feriados.

Intensivo: Mensual: $980 - hasta 6 viajes de 60 minutos al día durante un mes. Anual: $8.400 - hasta 6 viajes de 60 minutos al día durante un año.

Turístico: sólo para turistas extranjeros. Diario: $530 - hasta 6 viajes de 60 minutos durante 24 h, cualquier día de la semana. Mensual: $950 - hasta 6 viajes de 60 minutos por día durante un mes.

Peajes: funcionan con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido a Provincia, y de 17 a 21 horas sentido hacia el Centro.



Qué pasa con el subte, premetro y los estacionamientos

Estacionamiento jueves y viernes: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia el viernes, pero sí el jueves. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.



Jueves: el sistema de estacionamiento medido rige normalmente. Se mantiene la prohibición en los sectores donde exista la veda para días hábiles y en aquellos lugares donde no se puede estacionar de forma permanente.

Viernes: no rige el sistema de estacionamiento medido. Se autoriza el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la acera derecha en las calles donde habitualmente está prohibido los días hábiles de 7 a 21, pero se mantiene la prohibición en los sectores donde exista veda permanente.

Subtes y premetro: el jueves, el servicio funcionará con cronograma de sábado, es decir de 6 a 24, según corresponda el horario del último tren de cada línea. El viernes, en cambio, funcionará con cronograma especial de domingo/feriado, de 6 a 22.



Qué pasa con los museos, teatros, bibliotecas y parques de la Ciudad

Museos: abiertos el jueves de 11 a 20. El viernes, cerrados.

Bibliotecas públicas: cerradas los dos días.



Teatros dependientes del gobierno porteño:

Complejo Teatral de Buenos Aires : cerrado.

cerrado. Centro Cultural San Martín: cerrado el jueves y abierto el viernes.

Centro Cultural 25 de Mayo : abierto.

abierto. Centro Cultural Recoleta: abierto el jueves de 11.15 a 22. El viernes, cerrado.

Teatro Colón: Colón Fábrica, abierto de 12 a 18 horas.

Usina del Arte: abierta de 12 a 20 horas.

Parques: