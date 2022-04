El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, reconoció que están buscando "una identidad" en este ciclo de la Copa de la Liga Profesional y de la Copa Sudamericana. "Somos conscientes que nos falta todavía. Estamos buscando una identidad para el equipo", comentó el DT en una nota con TyC Sports.



"En Independiente se trabaja tranquilo, lo sentimos los fines de semana en el estadio. Los directivos nos dan respaldo y trabajamos con tranquilidad", destacó Domínguez, quien valoró que sus refuerzos se están "acomodando" en estos partidos y eso es "bienvenido" para el desempeño de sus dirigidos.



"Mis defensores juegan al filo del reglamento porque así es cuando uno tiene que buscar el arco rival. La agresividad es para que funcione el sistema. El central necesita estar constantemente al límite. Vos mirás al Manchester City y no son suaves", apuntó el entrenador y agregó: "Queremos mostrar lo que vemos en lo cotidiano en los entrenamientos, estamos en ese proceso y lo vamos a encontrar".

Independiente suma 11 puntos en la zona B de la Copa de la Liga Profesional, por ahora se encuentra fuera de la zona de playoffs y en la Copa Sudamericana tiene tres unidades y se mantiene en el segundo lugar a tres unidades del líder Ceará de Brasil.



"La zona nuestra está mucho más pareja que la otra. Nosotros tenemos que enfrentar a Colón y Aldosivi, dos rivales directos. Sabemos que contra Colón será complicado, nos conocemos mucho", analizó acerca del partido del sábado a las 16.30 como visitante ante el equipo que dirigió Domínguez el año pasado y con el que ganó la edición anterior de la Copa de la Liga Profesional.



Domínguez contó que todavía no tuvo la oportunidad de hablar con Ricardo Enrique Bochini, el máximo ídolo de la institución, y que le encantaría que se dé la chance. Y aseguró que habrá que acostumbrarse a la aplicación del sistema arbitral VAR porque es el "nuevo fútbol" pero espera una "buena implementación".



El entrenador usó los ejemplos del partido en el que Boca fue perjudicado con Atlético Mineiro de Brasil en la Copa Libertadores pasada, donde buscaron "una uña para sancionar un offside". "Los defensores tienen desventaja porque deberán estar en forma antinatural contra el delantero que estará libre para maniobrar", explicó Domínguez.



"En el plano local vemos una diferencia por momentos abrumadora de River y en el plano internacional le gana a varios que antes le costaba. Hay que entender que llevan un proceso de ocho años, que le dio una base sólida", elogió Domínguez en otro tramo de sus declaraciones. "No podemos compararlo con un equipo de Europa porque allá están los mejores y los clubes que más plata tienen. La inversión que hizo Manchester City por Julián Álvarez es mínima en términos económicos para ellos", opinó.



En relación al equipo que enfrentará este sábado a Colón, Independiente se entrenó este jueves por la mañana en Villa Domínico con cuatro bajas: Gerónimo Poblete, Alex Vigo, David Sayago y Lucas González, quienes continúan recuperándose de sus lesiones y no viajarán a Santa Fe.



El posible once sería con Sosa; Asís, Barreto, Insaurralde y Lucas Rodríguez; Blanco y Romero; Batallini, Roa y Togni y Benegas.