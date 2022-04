Vélez Sarsfield no pudo atrapar tres puntos más que necesarios para aspirar a un lugar entre los dos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores desde el Grupo C, al empatar hoy 2-2 en el estadio José Amalfitani ante el brasileño Bragantino, que ahora encabeza esta zona junto a Estudiantes de La Plata, que anoche empató sin goles con Nacional en Uruguay.



La goleada por 4 a 1 sufrida por Vélez Sarsfield en su debut en el Grupo C nada menos que ante Estudiantes en La Plata sumada a la pobre performance que desarrolla en la competencia local, y que ya se llevó puesto al técnico Mauricio Pellegrino y desató la ira de los hinchas contra la dirigencia, hacía de este partido frente a Bragantino un hito clave para el futuro discurrir del equipo en este agitado calendario de abril-mayo.

Así se lo hizo saber la hinchada velezana a sus jugadores antes de empezar el encuentro, y mucho más cuando apenas a los dos minutos el conjunto brasileño ya se había puesto en ventaja a través del calvo Ytalo.



Pero el inmediato empate logrado de cabeza por el defensor uruguayo Matías De los Santos, reemplazante del capitán Lautaro Gianetti, que ante Boca Juniors se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, pareció calmar los ánimos en ese comienzo frenético que hizo renacer las esperanzas de la parcialidad local.



Sin embargo, pese a la voluntad de todos, las pinceladas del pibe Luca Orellano, la incisiva presencia por los costados de Lucas Janson, y la permanente ambición de Lucas Pratto, el primer tiempo se iba a consumir igual que como se había referido hasta antes de los 10 minutos.



Un remate del "Oso" Pratto que rozó el palo izquierdo del arco defendido por Cleiton fue la acción más clara que tuvo en el tramo final de ese primer período el conjunto de Liniers.

Pero sería Cleiton quien le haría el "favor" a los dirigidos por Julio Vaccari en el arranque del complemento, también a los dos minutos, cuando no pudo retener increíblemente un centro que le llegaba no muy alto desde su derecha, sin rivales a la vista, y el yerro sorprendió a su compañero Natan, que estaba detrás suyo y a quien le rebotó el balón en el pecho para meterse lentamente dentro de su propia valla.

Parecía entonces que la historia podía sonreírle esta noche a Vélez luego de tantas jornadas de caras serias, pero a los 17 minutos apareció nuevamente Ytalo para meter la cabeza y doblegar nuevamente a Lucas Hoyos.

Otra vez la noche se oscurecía para el "Fortín", cuando apenas tres minutos después el lateral Aderlán se ganó la segunda tarjeta amarilla y le dejó abierta a Vélez la última media hora de partido como para torcer la historia a su favor.



Pero el equipo de la "V" azulada se fue enredando en su propia impotencia y defraudando nuevamente a su gente, ya que el empate lo dejó último en el grupo con un punto junto a Nacional.